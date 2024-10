Kiko Rivera e Irene Rosales: austero plan de aniversario entre rumores de infidelidad

Kiko Riveraha vuelto a estar en el ojo del huracán después de que fuese acusado por enésima ocasión de haber sido supuestamente infiel aIrene Rosales. No es, ni de lejos, la primera vez que una joven se coloca frente a un micrófono para señalar al hijo de Isabel Pantoja como presunto desleal a su esposa. Es más, Tamara, la última en hacerlo, ya lo había hecho con anterioridad, pues según ella es una vieja conocida del Dj, con el que habría caído de nuevo en la tentación el pasado 21 de septiembre tras un bolo en Huesca. Según la joven, con la que ya tuvo sus más y sus menos en el pasado, se reencontraron en una discoteca y recordaron viejas fechorías juntos. Ahí se daría pie a que volviesen a citarse en un hotel, mostrando la camarera la presunta conversación comprometida a modo de prueba de la veracidad de su testimonio. Sin embargo, parece que el matrimonio vive ajeno a los dimes y diretes y poco o nada les importa estar en boca de todos por tan feas acusaciones.

Kiko Rivera e Irene Rosales Instagram

La pareja ha demostrado estar muy unida ante las adversidades que han afrontado a lo largo de su relación. Y han sido muchas y muy diversas. Pero quizá los episodios más desagradables llegan cuando surgen rumores de presuntas infidelidades, que suponen llover sobre mojado, pues Kiko Rivera ya ha confesado algún desliz y su esposa no niega que se ha visto obligada a perdonar por amor. Y ahora que estos fantasmas regresan y están haciendo mucho ruido, su estrategia para afrontar esta nueva controversia ha cambiado. Prefieren lavar sus trapos sucios en la intimidad de su hogar, alejar la atención mediática de sus crisis y, de cara a la galería, seguir presumiendo de idílicos planes y del amor que les mantiene unidos un año más. Y es que este lunes 7 de octubre es su aniversario, conmemorándose que han pasado ya 8 años desde que se diesen el ‘sí, quiero’ y decidiesen formar una familia en común.

En un primer momento, Irene Rosales ha querido echar balones fuera y alejarse de las preguntas sobre la camarera que dice haber mantenido relaciones sexuales con su marido semanas atrás. No quiere hacer caso a lo que se dice, ni a las pruebas presentadas. Al menos no desea dar cuenta de una posible preocupación ante las cámaras: “No voy a comentar nada. No voy a entrar en nada personal. No te voy a decir nada. Hace mucho que no entro”, decía el pasado viernes. Además, emplazaba a todo aquel que desea conocer cómo está y en qué punto está su matrimonio a las redes sociales, ahora su principal fuente de ingresos en su faceta como influencer, tras alejarse de la televisión: “Como podéis ver en mis redes y en mi día a día, estoy perfectamente. Estamos muy bien, pero es que no quiero entrar, porque decir algo es dar pie a que hablen de algo que no quiero que hablen”, marcaba el límite.

Story de Irene Rosales por su octavo aniversario de boda con Kiko Rivera Instagram

Dicho esto, Irene Rosales emplazó cualquier detalle sobre su intimidad en su cuenta personal de Instagram. Esa en la que este lunes ha mostrado que se encontraba de celebración precisamente junto a su marido, Kiko Rivera. Para conmemorar que hace ocho años intercambiaron alianzas, han decidido regalarse un desayuno a cuerpo de rey, solos, sin que nadie les arruine el plan. “Rico desayuno”, presumía Irene Rosales de las tostadas que estaban degustando y con las que comenzaban fuerte el importante día. Más allá de esto, silencio. Y es que no quieren dar pábulo a la polémica y tan solo hablan de cuestiones profesionales y promocionan firmas en sus perfiles públicos. Desde que saltó el último escándalo, al menos este lunes han dado pistas de cómo se encuentras. No dicen si han tenido una tensa conversación en casa, pero al menos en la terraza del bar en el que han acudido a desayunar, parece que reina la paz y nada amenaza con perturbarles. Eso sí, en su familia no es buena idea tentar a la suerte, por las polémicas están a la orden del día. Cada día.