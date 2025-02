Lara Dibildos se moja y desvela los detalles de su relación con Iker Casillas: "Fue hace muchos años"

Belén Esteban detonó la semana pasada en “Ni que fuéramos Shhh” uno de los mayores bombazos de la crónica social. La de Paracuellos reveló una supuesta relación secreta entre Iker Casillas y Lara Dibildos, un romance que se habría alargado durante un considerable periodo de tiempo y que, hasta ahora, no había visto la luz.

“(Estuvo) con Lara Dibildos. Siempre tenían que ir escondiéndose (...) ¿No veis cómo se pone con la prensa? Él quería llevar su relación en secreto. (Estuvieron) más de un año. Siempre tenían que ir de escondite en escondite”, desveló Belén Esteban. Una información que Kiko Matamoros complementó con otro incómodo dato: su romance podría haber tenido lugar al mismo tiempo que el matrimonio de Casillas con Sara Carbonero. “Durante el matrimonio de Sara Carbonero, este señor tiene un montón de historias. Si no fuera por Sara Carbonero, este señor se hubiera llevado unos palos…”, recalcó el tertuliano.

Por supuesto, Iker Casillas no solo se ha mantenido en silencio sobre este asunto, sino que emitió un comunicado advirtiendo de emprender acciones legales contra quien menoscaba su derecho al honor y a la intimidad. Por lo visto, tendrá que empezar por la propia Lara Dibildos, que no ha tenido reparos a la hora de reconocer su relación con el exfutbolista y de comentar algunos detalles.

“Espero que sea la última vez que hablo de esto. De verdad. Hace muchísimos años, cuando te digo muchísimos, son muchísimos. Teníamos amigos en común en Boadilla, donde él vivía. Coincidíamos en el mismo grupo, salíamos varias veces juntos, pero hace tanto tiempo que ni me acuerdo”, ha explicado la artista ante la prensa.

Además, ha detallado que Álvaro Muñoz Escassi, su expareja y padre de su hijo, también formaba parte de aquel divertido grupo con el que devoraban la noche madrileña: “Imagínate, de eso hace ya ni sé cuántos años”.

Lara Dibildos aclara cuál fue su relación con Iker Casillas y zanja la polémica Europa Press

Eso sí, aunque ha vuelto a dar una lección de amabilidad y generosidad con la prensa, Dibildos ha dejado claro que no volverá a pronunciarse públicamente sobre este asunto que ella tenía totalmente olvidado: “Desde entonces, nos hemos encontrado alguna vez y nos saludamos con cariño, y ya está. No voy a hablar más del tema, ni voy a ir a ningún lado a explicarlo ni a contarlo. Es así de simple y no hay nada más”.

El comunicado de Claudia Bavel

Poco después de que Casillas emitiera el comunicado anteriormente citado, Claudia Bavel, la mujer por la que el deportista se ha colocado en el disparadero, hizo lo propio para reclamar su derecho a la libertad de expresión: “Como cualquier persona, tengo derecho a compartir mis experiencias y vivencias sin que ello implique un ataque o una vulneración de la intimidad de terceros. Siempre he sido transparente con mi comunidad y con quienes me siguen y nunca he buscado perjudicar a nadie con mis palabras”.