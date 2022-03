Sara Carbonero, un año después de su separación de Iker Casillas: “Ser orza, no ancla”

Ya ha pasado un año desde que Sara Carbonero e Iker Casillas anunciaran que sus vidas tomaban caminos por separado. Desde entonces la periodista ha afrontado nuevos proyectos profesionales, ha iniciado una relación con Kiki Morente y continúa su proyecto empresarial con Isabel Jiménez.

En su última publicación en Instagram, Carbonero deja claro cuál es el momento vital en el que se encuentra ahora. La presentadora ha publicado una fotografía del viaje que acaba de hacer a México junto a Isabel Jiménez y otros amigo. Estas fotos en las que aparece en el mar, transmiten paz, felicidad y ocio. Pero junto a la imagen unas palabras que dicen “en términos marineros, personas que sean orza sí. Anclas no”. Toda una declaración de intenciones sobre que solo quiere rodearse de personas que le aporten y a las que ella pueda hacer felices. No está claro que Carbonero se dirija a nadie en concreto, no parece ni siquiera que ese sea el objetivo del mensaje si no el de ser ella misma, disfrutar de cada momento y ser feliz.

Viaje a Tulum

Sara Carbonero ha pasado unos días en la Riviera maya por motivos de trabajo junto a su inseparable amiga y socia Isabel Jiménez. Juntas han realizado una sesión de fotos para la nueva colección de su firma Slow Love y, además, han tenido tiempo para disfrutar de sus paradisiacas playas y de otros reclamos turísticos de México. Instaladas en Tulum, ciudad famosa por sus ruinas precolombinas, han conocido la belleza de la Naturaleza en esta zona del Caribe.