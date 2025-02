Claudia Bavel planta cara a Iker Casillas y también anuncia demandas

Claudia Bavel ha querido tirar de la manta y confesarle al mundo lo que ha vivido junto aIker Casillas. Al menos siempre según su versión, que parece no ser exactamente la misma que la del exfutbolista. Después de que fuesen pillados juntos andando por las calles de Barcelona, lo suyo comenzó a estar en boca de todos. Sin embargo, también supuso el final. Así lo narraba la actriz de cine para adultos en una entrevista para Telecinco, donde detallaba cómo se conocieron, cómo sus inicios fueron como “relación abierta, que luego se cerró”, e incluso sus planes de ser padres en común. El exmarido de Sara Carbonero se ha llevado las manos a la cabeza, además de echar mano del móvil para dar luz verde a sus abogados para que inicien acciones legales contra ella. Quiere silenciarla, que deje de contar sus intimidades y que su nombre vuelva a caer en el olvido, al menos sí para las páginas del papel cuché. Lo tendrá difícil, pues ella no parece tener ningún miedo y ha decidido plantarle cara.

Iker Casillas Gtres

A golpe de comunicados, la modelo de Only Fans y el que fuese portero estrella del Real Madrid están armándose en su guerra mediática, que será también judicial. Primero ha sido él quien anunciaba el inicio de acciones legales para proteger sus intereses, pero ella ha hecho lo propio para dejar claro que no considera mal lo que está haciendo y no tiene intención alguna de ponerle fin a su campaña pública. “Ante los recientes acontecimientos y las declaraciones públicas realizadas en los últimos días, me veo en la obligación de expresar lo siguiente”, comienza la exuberante joven. Dice que, “como cualquier persona, tengo derecho a compartir mis experiencias y vivencias sin que ello implique un ataque o una vulneración de la intimidad de terceros. Siempre he sido transparente con mi comunidad y con quienes me siguen y nunca he buscado perjudicar a nadie con mis palabras”.

Dicho esto, que le podría ayudar a plantear una estrategia en un futurible juicio, quiere dejar claro que lo suyo con Iker Casillas fue cosa de dos: “Es importante recordar que una relación, del tipo que sea, es una vivencia compartida. Expresar mi parte de la historia no es una invasión de privacidad, sino el ejercicio de mi derecho a la libre expresión (…) nunca ha sido mi intención mercantilizar ni perjudicar a nadie con mis declaraciones”, mantiene Claudia Bavel, a pesar de que ha llegado a decir que su expareja es mejor futbolista que como amante, entre otros puntos que no le dejarían demasiado bien. Estaba enfadada al sentirse negada por él, pero ahora su cabreo ha ido en aumento al ser demandada: “Me resulta sorprendente que se pretenda presentar mi testimonio como un ataque, cuando en todo momento he difundido información veraz y que sirve de respuesta a la negativa de una relación amorosa. Lo que he compartido se basa en hechos reales que forman parte de mi vida y de mi experiencia personal”.

Claudia Bavel De viernes

No termina ahí. La creadora de contenido para adultos que dice haber estado un año y medio con Iker Casillas plantea que “en un mundo donde se pide cada vez más transparencia y donde las mujeres seguimos luchando por el derecho a hablar libremente sin ser desacreditadas, es preocupante que se intente silenciar mi voz o presentarme como una persona que busca notoriedad a costa de otros”. Su respuesta al comunicado de su ex no termina aquí y Claudia Bavel mantiene que “no todo vale para desacreditar a alguien ni para imponer una única versión de la historia. El respeto a la privacidad es fundamental, pero también lo es el respeto a la verdad y el derecho de cada persona a compartir su perspectiva sin ser señalada injustamente”. Está preocupada porque “se intente convertir mi relato en una cuestión de honor o difamación, cuando simplemente he hablado desde mi experiencia. No he buscado conflicto ni enfrentamiento, pero tampoco voy a permitir que se desvirtúe mi mensaje o se me acuse de actuar de mala fe”, de ahí que anuncie sus correspondientes demandas en respuesta. “Por ello, y en defensa de mi derecho a expresarme libremente, me reservo las acciones necesarias para proteger mi integridad y mi reputación frente a cualquier intento de desinformación o ataque infundado contra mi persona”, sentencia.