Laura Escanes confiesa el “carísimo” retoque estético que le hace feliz cada mañana

Laura Escanes está imparable en el terreno profesional, estrenando trabajos y embarcándose en aventuras que le llenan de felicidad. En lo que al amor se refiere no encuentra tanta fortuna, pues acaba de romper con Álvaro de Luna. Pese a ello, continúa con su vida, hablando de su día a día y también de su pasado, sin olvidarse de su transformación física, la cual es fruto de la magia de los retoques estéticos. Ya no oculta que se ha puesto en manos de profesionales para perfeccionar su belleza, como así ha vuelto a hacer en su podcast, ‘Entre el cielo y las nubes’, cuando ha recibido al influencer Nil Ojeda y ha salido a colación esta cuestión.

El creador de contenido ha explicado su mala experiencia cuando quiso poner remedio a sus profundas ojeras, que atajó a través de una técnica de relleno “hace tres o cuatro años”. Se arrepiente mucho de haber dado este paso y lo recuerda como una de las peores decisiones de su vida. No es el caso de Laura Escanes, que también se sometió al mismo tratamiento y ella está encantada con el resultado, aunque no deja pasar por alto que es un proceso muy caro y que no está al alcance del común de los mortales. Y es que ella confiesa que tenía “la ojera muy marcada y muy profunda, oscura”. Ahora ya puede mirarse al espejo y ser feliz al ver cómo dejó atrás estas marcas debajo de sus ojos.

“Para esa profundidad si le aportas relleno de ácido hialurónico es como que se alisa todo y ya no se marca tanto la ojera”, comienza a detallar cómo para ella este tratamiento fue “lo mejor”. Eso sí, “es carísimo”. Le llamó la atención el elevado precio que tenía en el mercado tras consultar varios profesionales, aunque al final se lanzó a experimentarlo y está encantadísima con el reflejo que le devuelve el espejo. Y más sumándose este a otras aventuras en quirófano y en la consulta de un médico esteticista, aunque también quiere dejar claro que no se ha retocado tanto como la gente se piensa.

Laura Escanes y su vestido para las campanadas. @lauraescanes

Muchos creen que su rostro es una obra maestra de un cirujano plástico. Pero no todo es mérito de la ciencia. Algo que no solo no le afecta, sino que incluso llega a llenarle de orgullo, pues le hacen dueña de una belleza antinatural, pese a que sea fruto de la genética. “Me encanta que la gente dé por hecho cosas que no han ocurrido en mi vida, igual que, supuestamente, me he hecho una rinoplastia”, reconoce divertida en su podcast. Aun así, termina por enfadarse: “Creo que después de tantos años en redes sociales habréis visto que cuando me he operado del pecho os lo he dicho. Cuando me he puesto bótox os lo he dicho. Cuando me separé lo dije, cuando me enamoré los visteis también. Incluso cuando me operé de hemorroides también. Si me hubiera puesto más labios o me hubiera operado la nariz… ¿no creéis que también lo habría dicho?”, sentencia.