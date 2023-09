Laura Escanes desvela uno de sus mayores deseos que no pudo cumplir con Risto Mejide: que su abuelo la vea casarse

Laura Escanes está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales y personales. La joven se ha consagrado como una de las influencers más reclamadas de nuestro país , en el terreno personal, conforma con Álvaro de Luna una de las parejas más consolidadas del panorama nacional. La "it girl" y el artista sevillano están viviendo un apasionado romance y derrochan amor allá donde van. Escanes ha recuperado la ilusión en el amor al lado del cantante, con el que empezó a salir meses después de su separación con Risto Mejide.

La influencer y el publicista decidieron poner punto y final a su matrimonio el pasado mes de septiembre de 2022, después de 7 años de amor y una hija en común. La expareja dio el "sí quiero" en mayo de 2017 y protagonizaron una de las bodas más esperadas de ese año. Para ellos fue perfecta pero hoy, seis años después, Laura Escanes ha desvelado uno de sus mayores deseos en esta vida: que su abuelo la vea pasar por el altar. Pero si ya se casó una vez... ¿Por qué no la acompañó en el que en ese momento fue el mejor día de su vida?

Tal y como apuntaron las informaciones de ese año, ni el padre de Laura Escanes, Juan Carlos, ni su abuelo, ni su tía, asistieron al enlace matrimonial de la joven con Risto Mejide. De hecho, parece ser que no fueron ni invitados, algo que sentó muy mal a toda la familia Escanes. Muchos medios apuntaron que la catalana no se hablaba con su progenitor y Juan Carlos lo pasó muy mal durante esa época. Según desveló "El Confidencial" en ese momento, "está muy dolido con su hija y con Risto, ya que no ha mediado para recuperar a Laura". Tampoco invitó a su abuelo, con el que desde pequeña tenía "una relación excepcional". Albert Escanes, hermano de la "it girl", fue el que ejerció de padrino en el enlace matrimonial de su hermana con Risto Mejide, encargado de llevarle al altar.

Con el paso del tiempo, la influencer aclaró la relación que mantenía con su padre y desmintió algunas informaciones sobre ellos. "Nunca se opuso a mi relación ni nada por el estilo como he leído", declaró en una ocasión Laura. "Sí me hablo con mi padre, y está muy feliz de que sea feliz con Risto y con la llegada de Roma", señaló en otra ocasión, cuando aún seguía casada con el presentador.

Y hoy, seis años después de su boda con Risto Mejide, y con todo lo que ha llovido desde entonces, Laura Escanes ha confesado en su último post de "Instagram" que uno de los deseos de su vida es que su abuelo la vea pasar por el altar. ¿Lo cumplirá junto a Álvaro de Luna?