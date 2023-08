Laura Escanes se tatúa por Álvaro de Luna

La influencer ha sido uno de los rostros más destacados en la premiere de la nueva película escrita y dirigida por Mario Casas. Ha llegado a asegurar que se le escapó alguna lagrimita. Escanes sigue su relación con el cantante Álvaro de Luna. La pareja no deja de dar muestras de amor en público y ella ha querido tener un detalle con el cantautor haciéndose un tattoo en su honor. Además ha revelado que no esperaba que el vídeo en el que Álvaro de Luna, en el escenario, le dedica y canta "Todo contigo" fue "un momento muy bonito y que no se esperaba para nada que se hiciese tan viral". Y aunque asegura que le hubiese encantado que "ese momento se quedase para nosotros", que se alegra de que la música de su novio, Álvaro de Luna, lo "esté petando".

La joven ha compartido ahora una imagen del tatuaje que se ha hecho con la frase "Todo contigo". "Me tatúo cosas importante para mí. Esa canción para mí es súper especial. Entonces, los momentos que son especiales para mí, como ya veis, los llevo tatuados".

Además, la influencer se ha alegrado mucho por la reconciliación de su expareja y padre de su hija Roma, Risto Mejide, y Natalia Almarcha. "Si él es feliz y son felices, lo mejor del mundo".