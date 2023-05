Laura Escanes, el reflejo de una sociedad ansiosa

Las estadísticas en cuanto a salud mental en nuestro país son terroríficas. Más de la mitad de la población adulta ha sufrido o sufre ataques de ansiedad, una pandemia silenciosa que ha llevado a convertir esta nación en la que más diazepam consume, cuyo uso se ha disparado un 110 % en los últimos años. Para colmo, los recursos que la sanidad pública destina a este campo son más bien escasos. Ya lo dijo hasta la Reina Letizia: “España tiene seis psicólogos clínicos (tres veces menos que la media europea) y 11 psiquiatras (cinco menos que en Suiza y menos de la mitad que en Francia, Alemania o Países Bajos) por cada 100.000 habitantes”.

Ante este desolador panorama, no es de extrañar que Laura Escanes se haya convertido en noticia por no poder acudir a un compromiso laboral a consecuencia de la ansiedad que padecía, que se manifestó en forma de pánico. “Llevo 48 horas con ansiedad y mi cuerpo necesita parar. A veces intento llegar a todo y estas semanas han sido muy intensas, de mucho trabajo y mucha tensión acumulada. Por recomendación y por decisión propia he decidido priorizar mi salud mental. Los que sufrís de ansiedad y ataques de pánico sabréis de qué os hablo”, ha explicado en sus redes sociales.

Laura Escanes llorando Redes sociales

Ella cuenta con una posición privilegiada y tiene la suerte de poder tomarse un respiro cuando su mente lo necesita, pero no puede evitar sentir culpa por priorizar su salud en un sistema que obliga a ser productivo las 24 horas del día, siete días a la semana. “Hoy era imposible asistir. Y, aun así, la presión y la culpa sigue dentro de mí por no poder dar lo que otra gente espera de mí, incluso en mis peores momentos”, lamenta.

Generación de cristal, lo llaman algunos. Otros, en cambio, aplauden el cambio en las prioridades de las generaciones más jóvenes. Salud primero, trabajo después.