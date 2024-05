Laura Matamoros se sincera sobre Benji Aparicio: "Aprender a estar sola es lo más difícil"

Laura Matamoros se ha sincerado desde Cayos Cochinos, donde participa en el programa "Supervivientes". Allí ha hablado de su relación con Benji Aparicio, tras un año de la ruptura de su historia. "Cuando lo dejo con una persona, necesito tiempo", afirma.

"Llevo un año sola", destacaba la hija de Kiko Matamoros. Unas palabras a las que Miri respondía: "Es que sino, cubres un vacío con otro". "Claro, eso es lo que me ha pasado siempre. Es la primera vez que estoy haciendo un retiro de verdad y que no me he liado con nadie", afirmaba la influencer, confesando que lleva un año sin estar con nadie. Sin sentirse atraída por nadie, lo que ha supuesto un auténtico desenganche de su pareja.

"Es que cada vez te vuelves más exigente (..) Aprender a estar sola es lo más difícil que hay", le explicaba la exconcursante de MasterChef. "Es lo más difícil que he hecho en mi vida, aprender a estar sola. Al final, creas dependencia y por eso te deja tan rota una ruptura, porque no llegas a ser tan independiente", se ha sincerado Laura Matamoros, confirmando que esta ruptura con el hostelero es la definitiva.

Durante la participación de Laura Matamoros en el reality hondureño es el popular chef el que se está haciendo cargo de sus hijos en común a tiempo completo, y el que facilitó que el pasado domingo, Día de la Madre, la influencer pudiera verlos a través de la tablet que le facilitó el programa.