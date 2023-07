Laura Matamoros vuelve a estar soltera: rompe con Benji Aparicio por enésima vez

Parece que por más que lo intentan, el amor no llega a triunfar nunca entre Laura Matamoros y Benji Aparicio. La pareja ha vuelto a romper su relación de más de siete años, aunque con numerosas interrupciones y otros romances entre medias, como así ha adelantado la revista ‘Semana’. Ahora, ambos vuelven a emprender caminos por separado y distanciarse para evitar hacerse un daño mayor, pero siempre estarán unidos por sus hijos, de 5 y 2 años, quienes son su verdadero motor de vida y lo que les empuja a hacer lo correcto en todo momento.

Laura Matamoros y Benji Aparicio Gtres

Nada hacía indicar que entre ellos se estaba produciendo una nueva crisis cuando hace tan solo unas semanas fueron fotografiados juntos en las playas de Tarifa, Cádiz. Imágenes que evidenciaban el buen momento que estaban pasando junto a sus retoños, disfrutando de divertidas jornadas en la orilla y en los que no faltaron las muestras de cariño, sin ser conscientes de que un paparazzi estaba dando buena cuenta de la feliz estampa. Ahora, estas instantáneas cobran un nuevo significado. Y es que a pesar de que entre ellos las cosas no terminaban de funcionar como ambos querían y pese a las ilusiones puestas en su enésima oportunidad, el amor no ha triunfado y sus hijos eran su principal preocupación.

Todo hace indicar que esta vez la decisión no tiene vuelta atrás y que está tomada en firme. Laura Matamoros, de hecho, ha decidido poner tierra de por medio y refugiarse en su familia en medio de este huracán de sentimientos que le ha provocado la ruptura. Poco después de regresar de sus vacaciones con Benji y sus hijos, la que fuese colaboradora de televisión hasta que apostase exclusivamente por su papel como influencer, ha vuelto a hacer las maletas. Lo ha hecho para huir de Madrid, donde convivía con su pareja, y pasar unos días junto a su hermano, Diego Matamoros, quien se ha convertido en su fiel confidente en las peores épocas. Otra vez debe volver a solicitar su auxilio emocional.

Eso sí, parece que Laura Matamoros y Benji Aparicio han aprendido de anteriores crisis y van a priorizar el amor que sienten por sus hijos, antes que las rencillas que les han llevado a tomar caminos por separado una vez más. La cordialidad es un hecho, mantienen contacto directo y velan por proteger a sus vástagos por encima de cualquier diferencia. De hecho, el año pasado también rompieron, aunque volvieron a intentarlo, aunque la propia Laura quiso confirmar que “se ha luchado, pero no se ha podido”, evidenciando que en todo momento trataron de poner de su parte para que su romance llegase a buen puerto.