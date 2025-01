Lesly, la denunciante de Nacho Cano, habla al fin: mentiras, promesas incumplidas y sueños rotos

Lesly Guadalupe Ochoa Flores tenía todas las aspiraciones profesionales puestas en su participación en el musical ‘Malinche’. Nacho Cano le brindó la oportunidad de formar parte del programa formativo en el que acudió en calidad de becaria, pero todo se truncó cuando su colaboración llegó a su fin. Ella no se lo perdona y desde hace unos meses ha iniciado una batalla judicial contra él, acusándole de supuestos delitos ante el juez, aunque cantando a pleno pulmón a las puertas de los tribunales ante la prensa como única respuesta. Sus intervenciones públicas han sido muy comentadas, en su mayoría en tono crítico, lo que dificultaba la tarea de su abogado a la hora de defender su causa. No obstante, la joven, de 28 años, parece que ha cambiado de opinión y ha entendido necesario contar su historia con todo lujo de detalles. Así lo ha hecho concediendo una entrevista en televisión, concretamente al programa de Cuatro, ‘Código 10’.

La joven que sintió que Nacho Cano le dio la oportunidad de sus sueños, para después arrebatárselos, ha querido denunciar su situación laboral. No solo la propia, sino también la que padecerían el resto de becarios que forman parte de la compañía, siempre según su versión. Una puesta en duda, especialmente después de que se apuntase que la ha cambiado ante el juez en varias ocasiones. Ahora tenía ganas de sincerarse con el público, describiendo cómo ha sido su vida hasta llegar a España, además de lo vivido al lado del músico al que tanto admiraba. Una historia que comenzó en redes sociales, cuando se encontró con una convocatoria para jóvenes promesas mexicanas para participar en el musical. Pero ya antes había trabajado con él, en México, como integrante del elenco del espectáculo sobre Mecano, ‘Hoy no me puedo levantar’.

Lesly habla de mentiras, promesas incumplidas y precarias condiciones laborales y de alojamiento en conversación con el presentador Nacho Abad. “Me gustaba bastante su música, me empapé de su arte y no lo conocía a él directamente como persona, pero me llamó la atención esta oportunidad”. Así fue superando pruebas y castings hasta que la fichan: “Nos dicen que nos van a dar clases de canto, actuación y gastronomía”, de ahí que entrasen al país en calidad de estudiantes. Tenía truco, pues ella mantiene que fue la supuesta excusa “para que no hubiera ninguna sospecha de que nos íbamos a quedar”. Así pusieron rumbo a España el 2 de diciembre de 2023. Asegura que con la indicación previa de decir que los becarios que viajaban no se conocían entre sí: “Imagínate en qué situación nos pusieron que, si nos detenían o nos llevaban a parte, qué situación tan estresante. Se me hacía raro, porque si este señor es quien es, ¿por qué no puedo gritar a los cuatro vientos que me quedaba en su proyecto?”, se plantea en su entrevista.

Así comenzó lo que creía que iba a ser su sueño, aunque las condiciones empeoraron y no cumplieron sus expectativas: “Nos ofrecían el alojamiento y una comida al día. Nos daban 300 euros en efectivo y nosotros teníamos que pagar nuestra despensa y nuestro transporte”. Pero decidió continuar, con la ilusión de formar parte del musical ‘Malinche’ y trabajar a las órdenes de Nacho Cano: “Los artistas nos callamos muchas cosas por querer pertenecer o querer tener la oportunidad, pero el hecho de que nos trajeran sin Seguridad Social, las condiciones en las que estábamos de verdad no eran las esperadas”. Pero Nacho Abad hace la pregunta clave al interesarse si fueron las prometidas, a lo que ella responde con un vago “así así”, dejando entrever que tampoco les dibujaron una estancia de lujo durante su beca. Y es que, entre sus quejas está que “compartíamos un refrigerador para 20 personas” o que “la mitad de un piso era para tres personas”.

Sobre cuestiones judiciales se prefirió que Lesly Ochoa diese paso a su abogado, Alfredo Arrién. Presente en plató junto a su clienta, detalla que “la instrucción está yendo bastante bien y falta la declaración de unos investigados y todo apunta a que la investigación continúa”. Pone de relieve que Nacho Cano presenta una “versión de los hechos que se centraba en que él era el representante artístico y que no tenía conocimiento de los hechos. Sobre todo, que estaba asesorado por un despacho de abogados de extranjería (…) Esto es un elemento subjetivo coherente para la defensa, más de lo que Nacho está diciendo luego en los medios de comunicación”. No obstante, la inspección de trabajo que se realizó no pudo corroborar estas acusaciones presentadas. Pese a todo, confían en que podrán ganar el caso.