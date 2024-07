Nacho Cano, tras ser imputado: "Esto es un montaje de la banda de Sánchez y de Maduro"

La titular del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid ha abierto diligencias contra Nacho Cano y otras dos personas por la presunta comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra los derechos de los trabajadores, a resultas de la denuncia presentada en enero de este año por una bailarina de México seleccionada junto a otros 19 participantes en un casting para formar parte de la compañía del exintegrante de Mecano "La Malinche".

La denuncia de la artista mexicana dio lugar a una investigación que resultó en la detención de Nacho Cano el pasado 9 de julio. Se le acusa, a él y a demás miembros de su equipo, de favorecer la entrada ilegal de extranjeros en España, bailarines mexicanos a quienes habrían guiado para acceder al país en calidad de turistas, a sabiendas de que en realidad formarían parte del reparto de "La Malinche".

Ante este nuevo giro en el caso, Cano se ha defendido a través de un vídeo que ha difundido en las redes sociales y plataformas de mensajería instantánea. Cuestiona que el auto de la jueza vea la luz "el mismo día que el juez Peinado va a preguntarle a Pedro Sánchez" por el caso de su esposa, Begoña Gómez, y asegura que su imputación es solo una "cortina de humo" para desviar el foco. "Todavía no sé de qué se me acusa", insiste.

Nacho Cano insiste en señalar a Marlaska como artífice de un complot contra él

Vuelve a considerarse víctima de una supuesta maquinaria orquestada contra él como represalia a su amistad con Isabel Díaz Ayuso, y va más allá acusando a Pedro Sánchez y a José Luis Rodríguez Zapatero de "gastar dinero público en sus historias con Venezuela y Maduro". Es más, insiste en que su investigación es obra "de la banda" de los presidentes español y venezolano.

Cano mantiene que "no tengo nada que ocultar" y en contraposición a Sánchez, que hoy se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez Peinado, expresa que "cuando me llame la jueza iré y responderé".

Por último, lanza un aviso a esos supuestos altos mandos que mueven los hilos en su contra: "Cada vez que saquen una noticia para intentar enfangarme, cada vez que me den con cinco, yo responderé con cincuenta y cinco, porque no tengo nada que ocultar".