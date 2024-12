Nacho Cano denuncia irregularidades en su causa y se ríe de su becaria por su cántico viral

Nacho Cano no está viendo cumplidas sus pretensiones legales y la jueza que lleva la causa en su contra ha decidido seguir adelante con el proceso. Un varapalo que el artista conoció este mismo martes 10 de diciembre, cuando la magistrada le ha llamado a declarar una vez más para acercarse a conocer si existió o no un presunto delito contra los trabajadores y contra los ciudadanos extranjeros, que es de lo que se le acusa. No solo él tendrá que repetir su versión de los hechos, sino que también están convocados personas que han trabajado a su lado como becarios en el musical ‘Malinche’ y que podrán arrojar luz sobre quién miente y quién dice la verdad, si el jefe o los becarios que le han demandado, ante dos versiones completamente opuestas.

Sobre esta decisión judicial de sentarle frente a la jueza ha hablado con Nacho Abad, en su programa de Cuatro. Aquí también ha opinado sobre el surrealista momento que protagonizó Lesly Guadalupe Ochoa Flores, la becaría que le declaró la guerra judicial. La joven estaba muy nerviosa al acudir a los Juzgados de Madrid a ratificar su denuncia contra quien fuese su jefe. A la salida del edificio le estaban esperando decenas de reporteros y cámaras en busca de sus primeras declaraciones. Después de dejar que su abogado diese la información pertinente sobre la ratificación de su denuncia, los micrófonos le dieron voz, aunque no habló, en su lugar se puso a cantar ‘Lucha de gigantes’. Dejó a todos atónitos, especialmente a su propio letrado, que no dudó en llevársela de allí rápidamente y alejarla de los periodistas. ¿Qué dice Nacho Cano sobre este momento que tanto se viralizó en redes sociales?

“Estoy encantado de ir a declarar. Es lo que he querido hacer desde el principio. No tengo nada que ocultar”, aseguraba Nacho Cano firme, deseoso de hacerse oír y dar toda la información necesaria para salir airoso de este entuerto, que tanto daño está haciendo a su imagen pública. Quizá no tanto como el sufrimiento que le produjo ver a la becaria que le denunció destrozar una de sus mejores creaciones al cantar a las puertas de los juzgados: “Qué horror lo que le ha hecho a la canción. Los herederos de Antonio Vega tendrían que demandarla”, dice con sorna. Pero no quiere que la atención de lo importante se desvíe en la anécdota que protagonizó Lesly Guadalupe, recalcando que no se ha actuado bien en su caso, denunciando incluso las supuestas irregularidades que ha visto a lo largo del proceso.

“Mis abogados pidieron que declarásemos los chicos o yo. Hubo un montón de irregularidades que hizo la policía y la jueza nunca nos ha hecho caso. Sin embargo, todo lo que Lesly ha propuesto estaba en la prensa y se le hacía caso”, insiste Nacho Cano en un supuesto trato desigual por parte de las autoridades en su contra. Aun así, está tranquilo porque dice ser inocente y no haber nada que pudiese responsabilizarle de mal alguno: “Ha habido una inspección de trabajo y está todo perfecto”. Lo único que ve que puede jugar en su contra es la mediatización de su causa, así como el hecho de que la jueza encargada de dictar sentencia en lo suyo, también lo hará en el caso contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, su amiga. No lo considera justo, aunque no le queda más remedio que confiar en la libertad de la justicia y en que se podrá defender de las pruebas que presente su denunciante.