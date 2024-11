La becaria que denunció a Nacho Cano se ratifica cantando a las puertas del juzgado

Lesly Guadalupe Ochoa Flores es la mujer que ha puesto en jaque a Nacho Cano. La becaria que ha denuncia a su jefe ha ratificado este jueves la denuncia que interpuso en su contra, como así ha confirmado a las puertas de los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid. Aquí se ha enfrentado a las preguntas de los reporteros sobre el avance del caso, pero también ha tenido una reacción que ha llamado poderosamente la atención de todos, pues se ha arrancado incluso a cantar a los periodistas. Su abogado ha sido claro a la hora de detallar que su cliente “ha ratificado la denuncia, ha salido bastante bien, bastante claro y el procedimiento va a continuar”. Dicho esto, le ha cedido el turno de palabra a su representada: “Lesly, ¿quieres decir algo?”. Claro que sí, aunque lo ha hecho cantando.

Al ver los micrófonos delante suya, la becaria que ha denunciado a Nacho Cano ha sorprendido a los presentes con su voz, en un momento totalmente inesperado y con un tema de Nacha Pop, ‘Lucha de gigantes’: “Lucha de salvajes, convierten el aire en gas natural. Un duelo salvaje, advierten, lo cerca que ando de entrar, en un mundo descomunal siento mi fragilidad”, entona a viva voz ante el estupor de todos. Una vez cantado la estrofa que consideraba oportuna, puso pies en Polvorosa y se alejó de las cámaras, pero los reporteros le siguieron el paso con más preguntas sobre el proceso legal y el importante gesto que ha dado ante el juez. Como respuesta, una nueva estrofa de la canción: “Vaya pesadilla, corriendo…”. No quería hablar, aunque sí parece que tenía ganas de mostrar su talento vocal.

Con un retraso de una hora por cuestiones técnicas, al no funcionar el sistema de grabación de la sala, la vista se ha retrasado a las 11 horas de la mañana de este jueves. Se les citó en el Juzgado de Instrucción número 19, donde han permanecido durante al menos dos horas. A la salida, el abogado ha confirmado que “Lesly ha ratificado su denuncia. Ha sido muy clara y ha sido una declaración súper extensa y súper exhaustiva. Hemos estado casi dos horas de declaración, lo ha respondido todo, lo ha clarificado todo, se ha aclarado todo. El procedimiento va a continuar”, promete el letrado ante las cámaras, excusando los nervios de su clienta: “Estaba un poco nerviosa”. Y es que el proceso es delicado, al acusar a su jefe en ‘Malinche’ de supuestas amenazas: 2El 12 de diciembre ella estará declarando sobre su inocencia en este caso”.

En la parte contraria está la directora de Operaciones de ‘Malinche’, en defensa de los intereses de Nacho Cano, Roxana Drexel, que ha sido especialmente dura al valorar la reacción de Lesly a la salida de los juzgados. Sin reparo le ha llamado “loca” y denuncia que su intención es “quedarse en España”, de ahí todo lo que está formando. Llegó desde México a través de un programa de becas, el cual terminó, por lo que debía regresar a su país. Se negó en rotundo: “Era su cometido desde el día uno. Ya me advirtió que no regresaría a México”, asegura, además de retar a Lesly ante las cámaras: “Quiero que muestre todo eso que ella dice, porque yo soy la persona que le dijo que tenía que retirarse de la compañía, que se terminaba su beca, porque no fue una buena compañera con el resto de los 17”. De ahí que piense que es “mala persona” y sentir “vergüenza de la mala onda que tiene, con una perfecta articulación de todo lo que hizo durante seis meses. Si realmente hubiéramos actuado tan mal, ¿creéis que nos hubiéramos quedado con los brazos cruzados? Pues claro que no”, dice Drexel, que asegura que Nacho Cano “está muy bien” y defiende que “él jamás se traería a nadie a trabajar de forma ilegal” y que los miembros de su equipo “están felices y no están condicionados o con miedo”.