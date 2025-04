Lidia Torrent habla alto y claro sobre su relación con Jaime Astrain tras superar su crisis sentimental

A principios del mes de marzo el programa "Fiesta" anunció que Lidia Torrent y Jaime Astrain habían tomado caminos separados. Después de más de 6 años de relación y una hija en común, la pareja decidía tomar caminos pasados, según el programa de Telecinco. Tras el revuelto que supuso esta información, la hija de Elsa Anja se vio obligada a emitir un comunicado en Instagram, cargando duramente contra el programa y pidiendo respeto para ambos.

El comunicado de Lidia Torrent

"Me parece que no está bien. No está bien hacer eso porque, para empezar, cuando alguien forma parte de la casa, creo que se le puede cuidar un poquito más. Es verdad que me llamó un redactor para preguntarme, pero también puedo tener ese espacio en el que yo no vaya contando a la prensa cada paso que da mi relación. Nunca me he escondido, nunca he jugado al gato y al ratón. La prensa siempre ha sido súper respetuosa conmigo, al igual que yo lo he sido con ellos, y si he tenido que decir algo, lo he dicho. Y si tengo que decir algo, lo diré. No pretendo esconderme, pero también creo que puedo reservar una pequeña parte para luchar por mi familia sin tener que estar dando explicaciones, sin tener que estar sacando explicaciones día a día, ¿no? Entonces, puede parecer más o menos lícito eso, porque cada uno tendrá su opinión, pero lo que no es lícito es publicar una noticia así sin saber si es verdad, porque no sabes el daño que puedes hacer ni la repercusión que tiene, no sabes lo que está pasando", declaraba la televisiva en un story.

"Me dolió, además, que fuera en un programa que, me reitero, pertenece a lo que fue mi casa durante tantos años. Agradezco a los colaboradores que sí fueron muy amables con todo lo que dijeron, pero hay que tener cuidado con estas cosas. No está bien, no está bien, y hay que ser más respetuoso y más profesional en ambos aspectos. Tengo una familia, tengo una hija que cada día se entera más de las cosas, así que, por favor, seamos un poquito más generosos con eso y un poquito más conscientes, ¿no? De cuánto daño se puede hacer", finalizaba Torrent.

Lo cierto es que fue la propia presentadora la encargada de confirmar que no atravesaba por su mejor momento sentimental con Astrain meses atrás, confirmando una crisis entre ambos. Tras la información de "Fiesta" y el comunicado de la hija de Elsa Anka, todas las miradas estuvieron puestas en la pareja.

La realidad de su relación

Un mes después, Lidia Torrent ha reaparecido ante las cámaras y ha hablado alto sin tapujos sobre su relación actual con Astrain, confirmando que han superado su crisis sentimental y que se han reconciliado.

Aún así, la presentadora ha querido dejar claro que se "ha sacado muchas cosas de contexto" en lo que respecta a su situación su pareja. "Pero es que ya está, que está todo bien. Que yo siempre os he agradecido todo, que cuando os decía que todo estaba bien es porque eso, al final todo estaba bien y ya está. Así que, nada", ha zanjado la televisiva.

Tal y como ha confirmado ella misma, la crisis es cosa del pasado. De hecho, la pareja corrió junta la media maratón de Madrid del pasado domingo. "Entramos de la mano a la meta y muy guay todo. Jaime me hizo ahí un poco de ese apoyo mental, emocional, porque correr con alguien que suele hacerlo es más fácil. Entonces, él fue ahí que se hizo como mi liebre, ¿no? Y muy guay", ha expresado Lidia Torrent.