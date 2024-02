El ligue más "bestia" de Bertín Osborne es la reina de Marbella

En la década de los noventa, Bertín Osborne mantuvo un tórrido idilio con la espectacular actriz Brigitte Nielsen, tan caliente que el español calificó a la danesa como “la bestia”, se supone que por sus ardores sexuales en sus citas secretas.

Pues bien, Brigitte se ha afincado definitivamente en Marbella convirtiéndose en la reina de los saraos nocturnos de la localidad malagueña.

No hay fiesta que no cuente con ella y con su marido, el ex camarero Mattia Dessi, al que conoció en un hotel de Suiza en el que él trabajaba. El flechazo fue absoluto y no se separan desde que iniciaron su relación en el año 2006. Mattia dejó de servir copas y se recicló profesionalmente para trabajar como actor de series de televisión en Estados Unidos.

Brigitte Nielsen Sstarlite Occident

Hace unos días le preguntaron a la nórdica por Bertín y se limitó a responder con una simple sonrisa. Su romance duró muy poco pero le quedan muy buenos recuerdos del cantante. Los que conocen la historia aseguran que Osborne no olvida las largas noches de pasión con la actriz.

La Nielsen se ha casado cuatro veces, una de ellas con el mismísimo Sylvester Stallone, al que estuvo unida dos años. Pero es Mattia quien ha conquistado definitivamente su corazón.