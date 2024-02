La reacción de Gabriela Guillén a la posible retirada televisiva de Bertín

Gabriela Guillén ha regresado a la polémica después de que el pasado 2 de enero se conociera la noticia de que ya había tenido al supuesto hijo de Bertín Osborne. Ahora ha regresado a su relativa normalidad tras presentarse en el plató “De Viernes” para aclarar las últimas declaraciones que se han hecho sobre ella y que la acusan de contar verdades a medias sobre su relación con el cantante.

Bertín Osborne sigue en pleno debate social y ha tomado una tajante decisión que podría materializarse muy pronto. Así comunicaba que se estaba pensando dejar la televisión durante su actuación del pasado fin de semana en Alicante: “Seguramente seguiré haciendo música, seguiré cantando porque es lo que más me divierte, pero lo demás igual me quito de en medio, porque estoy ya hasta los huevos. Me divierte esto mucho más que la televisión, tengo que deciros. Ya me queda menos”, comentaba a sus fans el cantante.

No han tardado en llegar las reacciones a esta decisión, una de las más llamativas ha sido la de Gabriela Guillén. La fisioterapeuta mostraba su indiferencia este martes cuando los medios le preguntaban por ello: “Me parece muy bien, gracias”. En su entrevista del pasado viernes ya reveló algunos detalles con los que asegura que no terminaron su relación cuando le comunicó la noticia del embarazo en abril, sino que fue a raíz de una discusión que tuvieron en junio: “Él fue quien se puso en contacto conmigo de nuevo y me dijo que lo intentáramos, que todo iba a salir bien. Él me apoyaría, él estaría conmigo, que él me quiere en su vida, que me quiere, que me adora. Que no me quiere perder y que íbamos a tomar la mejor decisión para que todos estuviéramos bien. Y me propuso que me fuera a Paraguay”.

Gabriela Guillén De viernes

La polémica no ha quedado ahí y este martes ha sido muy sonada en el programa “Vamos a Ver”, en el que Carmen Borrego aseguraba cuál era el verdadero problema del cantante: “Muchas veces se convierte él mismo en su propio enemigo. Dejar la televisión no implica que vayamos a dejar de hablar de Bertín, porque es conocido, es un personaje público y da igual que esté en la tele que esté en un concierto. Yo creo que el entorno sí le ha llamado la atención porque cada vez que se pronuncia sube el pan, pero cada vez que tenga que hablar lo hará porque es su forma de ser”.

En el mencionado programa también se ha profundizado en la opinión que tiene el entorno del propio Bertín Osborne, asegurando que las últimas actuaciones que el cantante había tomado no han sido las más correctas, pero esto contraste con que desde ese mismo entorno se llegara a filtrar mucha información, como es el caso de las conocidas transferencias. Alexia Rivas ha querido romper una lanza en favor de Bertín, asegurando que la información se ha filtrado desde muchos frentes: “Todos filtran cosas. Gabriela hubo un tiempo en el que decía ‘Yo no voy a hablar’ luego se sentó, pero tiene portavoces por todos los platós. La que dice que es su amiga, Raquel Arias, al final se sienta por todos los platós haciendo de vocera. ¿Por qué no se sienta Gabriela y cuenta lo que piensa ella?”, terminaba preguntando la periodista.