Primeras palabras de Eugenia Osborne tras la posible retirada televisiva de su padre Bertín

Bertín Osborne ha vuelto este fin de semana a subirse a los escenarios y lo ha hecho en Alicante, El artista, que se encuentra desde hace meses en el ojo del huracán mediático, aprovechó su actuación para enviar un tajante mensaje a sus fans a modo de desahogo. Una de las cosas que más llamó la atención de su discurso fue que se plantea dejar definitivamente la televisión. "Seguramente seguiré haciendo música, seguiré cantando porque es lo que más me divierte, pero lo demás igual me quito de en medio, porque estoy ya hasta los huevos. Me divierte esto mucho más que la televisión, tengo que deciros. Ya me queda menos, ya me queda menos", expresó el cantante durante su último show.

Esta drástica decisión estaría motivada por todas las polémicas sentimentales que ha protagonizado durante los últimos meses y que lo han llevado a ser el protagonista indiscutible de la crónica social de nuestro país. Pero no solo a él, también a todo el clan Osborne. Tras este anuncio, su hija Eugenia ha sido la primera de la familia en reaccionar a las palabras de su padre. Siempre tan correcta, la empresaria no ha dudado en apoyar al artista en esta decisión, asegurando que "cuando lo haga ya se verá, pero me parece bien que trabaje menos que ya le toca".

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

Eso sí, como de costumbre, no ha preferido pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con las últimas declaraciones de Gabriela Guillén sobre Bertín en "¡De viernes!". Eugenia Osborne vuelve a desmarcarse, cerrando filas. "De eso no hablo, ya lo sabéis", ha expresado la hija del artista. Aunque ha reiterado que la llegada de un bebé al mundo "siempre" es buena noticia, la empresaria prefiere no cambiar de postura.

A pesar del conflicto, Gabriela Guillén confesó en el espacio de Mediaset el pasado viernes que "por más que quiera, no lo puedo odiar". La modelo no pudo evitar emocionarse durante su entrevista al recordar su relación sentimental con el artista porque, aunque ha acabado de la peor manera posible, siempre le estará agradecida. "Tengo que darle las gracias, porque hoy día tengo al amor de mi vida", expresó sobre su hijo.