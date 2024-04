Lorena Morlote a Makoke: “Solo una cosa. Me siento liberada”

La última semana ha estado llena de polémicas en el programa de “Supervivientes 2024”. Tras una ajustada competición entre Lorena Morlote y Kike Calleja, fue esta primera la que se convirtió en la segunda expulsada de la isla. Sin embargo, la sorpresa siguió con la decisión de Carmen Borrego de abandonar el concurso debido a una serie de eventos muy intensos que acabaron por superar a la televisiva.

El paso de ambas no ha quedado en el olvido y lo que realmente está poniendo el foco mediático sobre ellas son todas las polémicas en las que se han visto envueltas: Carmen con el divorcio de su hijo y Lorena con la ruptura definitiva con su íntima Makoke.

Lorena Morlote y Makoke habían tenido durante años una fuerte amistad, pero parece ser que todo eso quedó atrás y no pueden volver al punto en el que estaban antes del paso de la peluquera por el reality que se graba en Honduras. Y es que desde que se incorporó Laura Matamoros, hermana de la hija de Makoke, la distancia entre las que fueron amigas no ha hecho más que crecer. “Puede decir, a Makoke vamos a dejarla aparte. No ha tenido narices de hacerlo y ya está”, relató sobre la actitud que Lorena estaba teniendo al no solo hacerse amiga de Laura, sino también una posible socia comercial. Pero esto no acaba con el reproche de Makoke, pues la exconcursante le echó en cara en “De Viernes” no haberse preocupado por sus hijos. Desde que Morlote decidió emprender esta aventura había sentido cierto miedo por estar mucho tiempo alejada de sus hijos, por lo que Makoke se había ofrecido a ir a ver cómo estaban, cosa que parece no haber hecho y que para la peluquera demuestra lo “falsa” que ha sido siempre su relación.

Lorena Morlote y Makoke se ven las caras de nuevo en '¡De viernes!' Europa Press

Tras su paso por el plató de televisión no ha querido hacer muchas más declaraciones, ha dado a entender que en su peluquería se le ha quitado el veto a Marta López Álamo, quien mantiene una tensa relación con Makoke. A raíz de este nuevo revés en su amistad parece que se estaría replanteando sus lealtades, pero con un sentimiento muy claro: “Espera, solamente quiero decir una cosa, ¿vale? Solo una cosa, ¿vale? Carmen Borrego, quiero copiar tu frase: Me siento liberada”, espetaba a las cámaras de Europa Press.

Esta muestra de intenciones parece ser muy firme y que ya nunca nada será como antes, pero ¿estará ahora Lorena Morlote dispuesta a pasearse por los platós para sacar a la luz los secretos de Makoke? o por el contrario ¿sigue quedando un poco de lealtad para la que fue una gran amiga y confidente?