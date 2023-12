Lucie Lucas recula sobre su acusación contra Victoria Abril: "Me sentí traicionada"

La firma de Victoria Abril en la carta de apoyo a Gérard Depardieu tras ser acusado por más de 13 mujeres de haberlas agredido sexualmente desató la furia de Lucie Lucas, una actriz francesa con la que compartió set de rodaje durante ocho años en la serie "Clam". La artista cargó contra "los boomers de mierda" e incluso acusó a la que fue su compañera de haberse sobrepasado con otros miembros del equipo: "¿Eh, Victoria? ¿Quieres que hablemos de tus numerosas agresiones, incluidas las sexuales, a tus compañeros? Ahora que lo pienso, no me extraña que hayas firmado ese periodicucho... Tú también estás flipando, y ahora que lo pienso, tienes razón. Basta ya de tonterías".

Sus declaraciones en redes sociales han desencadenado un tamaño escándalo tanto en España como en Francia, pero Lucas acaba de recular y ha expresado que no era su intención verter una acusación tan seria contra Abril. "No es a quien quiero acusar", ha señalado en "France Info", insinuando que tuvo un arrebato fruto de la decepción y la ira que sintió al ver la rúbrica de Abril en la cara de apoyo a Depardieu: "Tuve una especie de torrente de sangre. Quizás me lo permití porque ella es 'mi madre de cine' y me sentí profundamente traicionada y abandonada".

Lucie Lucas ha matizado que con su comentario en las redes sociales solo pretendía denunciar "el sentimiento de impunidad total entre algunas personas, en particular entre las personas de la generación de Gérard Depardieu y Victoria Abril, que se permiten tiranizar conjuntos enteros y comportarse de maneras que no son admisibles o incluso ilegales".

Lucie Lucas y Victoria Abril Gtres

Por su parte, la actriz española se ha mantenido en silencio desde el estallido de la polémica, y solo lo rompió para pedir a los periodistas que se pusieron en contacto con ella "que no la molesten porque no tiene nada que decir".

La acusación de Lucas contra ella llamó especialmente la atención porque hace solo unos meses, la actriz francesa habló en muy buenos términos de Abril y recordó cómo fue su reencuentro en el episodio final de la serie en la que trabajaron durante casi una década. "Me conmovió mucho. Tenía lagos de lágrimas en los ojos al leer el guion y poder proyectar este reencuentro real porque, lamentablemente, no habíamos tenido la oportunidad de vernos de nuevo tras su salida de la serie. Tenía muchas ganas. El cariño entre nosotras seguía intacto. Fue muy conmovedor y alegre", comentó a "Télé-Loisirs".