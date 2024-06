Luis Alfonso de Borbón abre un “chino pijo” afectado por culpa de la guerra

Luis Alfonso de Borbón ha encontrado un nuevo negocio con el que ampliar sus fuentes de ingresos y huir del delicado momento familiar. Su madre se ha visto obligada a desprenderse de alguno de los recuerdos de su infancia, subastando objetos de gran valor histórico que pertenecieron a su abuelo, Francisco Franco. Pero parece que esta crisis de liquidez no afecta directamente al bisnieto, que a sus 50 años se ha embarcado en una nueva aventura empresarial que le aleja mucho de lo que ha venido realizando hasta ahora. Y es que acaba de inaugurar, junto a un socio, lo que él define como “un chino, pero fino”. Quizá el marketing no sea lo suyo y su fuerte no sea promocionar su nuevo negocio, que lleva por nombre Drone Aerospace, y el cual ha tenido que reformular por culpa de la guerra en Ucrania.

Lo que empujó al hijo de Carmen Martínez Bordiú a abrir este negocio fue una idea que tuvo que madurar. Buscaba abrir una tienda de drones, pero “con la guerra de Ucrania no hay componentes. Entonces pensamos en el merchandising”, explica el propio Luis Alfonso de Borbón en conversación con ‘OK Diario’. Así, su negocio ha abierto sus puertas en la calle Princesa de Madrid reconvertido en una tienda en la que pueden comprar drones, además de productos en los que destacan los colores de escuderías como Mercedes, Ducati o Aston Martin. “Hay desde un llavero o un polo hasta llantas de coches de carreras o cazadoras de cuero. Es para todas las edades y para hombres y mujeres”, destaca al citado medio.

Aunque en un principio puede entenderse su público objetivo como muy reducido, lo cierto es que el marido de Margarita Vargasestá muy ilusionado con traer este concepto de negocio de los Estados Unidos. Piensa que tendrá buena acogida en pleno centro de Madrid, gracias a la gran afluencia de turistas: “¿Es un buen momento? No lo sé, pero mientras haya ganas e ilusión, siempre es un buen momento”, reconoce Luis Alfonso de Borbón, que asegura incluso estar tan involucrado con el lanzamiento de su apuesta empresarial, que incluso él mismo está presente en la tienda “cada día”. Al menos sí “siempre que se me necesite”.

Carmen Martínez Bordiú con su hijo, Luis Alfonso de Borbón Gtres

Parece que los Franco se han visto en la necesidad de reinventarse para adaptarse a los nuevos tiempos. No solo para Luis Alfonso de Borbón, que tiene otras aventuras empresariales como la consultoría informática que fundó en 2012, la de inversiones en 2016 o aquella centrada en el mundo influencer en 2017. Mientras él apuesta por los negocios, su madre, Carmen Martínez Bordiú, desde su retiro en Portugal al lado de su novio 34 años menor, parece buscar liquidez de otra manera. Lo hace desempolvando aquellos objetos que no da uso, pero cuyo gran valor histórico le hacen dueña de auténticos tesoros. Así pasó con la bajilla que perteneció a Franco y que recibió a modo de regalo de bodas, o los inmuebles que heredó de su abuelo y a los que trata de encontrar nuevo dueño para sanear sus cuentas y vivir holgadamente ahora que se ha alejado de los medios de comunicación.