Luis Canut, marido de Patricia Pérez, recibe el alta médica

Luis Canut y Patricia Pérez pueden sacar hoy las copas y brindar: Canut ha recibido el alta médica, después de un complicado 2024 en el que ha estado ingresado por meningitis criptocócica. Así mismo lo ha publicado el guionista en sus redes sociales: "Hombre valenciano muuuuuy feliz por haber recibido el alta, después de un intenso año, de su centro de neurorehabilitación… La frase, “Luis, ya estás recuperado” la recordaré toda la vida… Mi rehabilitación continúa pero ya no es por camino de tierra, es por autopista !!!… ha escrito. La publicación, en apenas una hora, ya congrega varios miles de 'me gusta' y de comentarios de otras 'celebrities' como Mario Vaquerizo y Mónica Carrillo, que aplauden la buena noticia.

Una noticia que cambió su vida y el apoyo de Patricia Pérez

En marzo de 2023, Luis Canut tuvo un complicado revés para su salud: el guionista contrajo una peligrosa enfermedad, una meningitis criptocócica. Comenzaron entonces meses muy difíciles, y Canut llegó a estar hospitalizado durante medio año, y cuenta con durísimas secuelas de las que todavía se recupera. Luis contó en TardeAr hace un mes que tuvo un dolor de cabeza muy fuerte, por lo que acudió a urgencias durante nueve días y aunque en un principio pensaron que podía ser una simple cefalea por estrés, los resultados de una punción lumbar reflejaron el diagnóstico, comenzando un descenso a los infiernos, ya que la situación fue empeorando conforme el paso del tiempo.

Durante este último año, Canut, con un sentido del humor ha reflejado su enfermedad y el apoyo de Patricia Pérez, de quien dijo en TardeAr que fue una figura esencial para su recuperación, admitiendo que este año les unió más que nunca. "Me salvaste la vida no solo de forma física, creo que de una forma sentimental y de apoyo porque en estas situaciones tan difíciles como las que hemos vivido, sentirse querido por una persona como me sentí yo, me ayudó a salir adelante y no me hizo ver que estaba en un estado tan malo. Solo te puedo dar las gracias, espero poder estar a la altura porque has puesto el listón muy alto, de verdad", expresó el marido de la colaboradora en conexión telefónica. Actualmente, la pareja planea volver a darse el 'sí quiero'.