Luis Fernández y Verónica Sánchez: ¿qué hay de cierto sobre su romance sorpresa?

Los rumores siempre van pululando por las redes sociales y las redacciones, siendo algunas veces portadores de grandes verdades. Otras no y son meros comentarios, dimes y diretes que hacen creer que una posibilidad es real, aunque después atendiendo a las evidencias, se desmonta todo en cuestión de segundos. Esto es lo que ha sucedido con Luis Fernández y Verónica Sánchez, a quienes hacían protagonizando un romance sorpresa. No obstante, antes de estallar por completo la bomba se ha desarticulado.

El actor ha acudido a la inauguración de una nueva tienda en Sevilla, donde se ha citado con la prensa. Aquí no ha tenido demasiada escapatoria y ha tenido que hacer frente a lo que se rumorea sobre él. Esos comentarios que afirman a que algo está surgiendo entre él y su compañera de profesión. Se habla de una cercanía sospechosa entre ellos y que bien podrían haber traspasado los límites estrictamente marcados por la amistad. Quizá no sean novios, pero quizá tampoco solo amigos. Él lo aclara.

Luis Fernández desmiente su romance con Verónica Sánchez

El actor se ha cansado de que este rumor planee por cada aparición pública que realiza. Es por eso que al escuchar de nuevo la pregunta ha querido zanjarla de una vez por todas: “Es algo que hubo como en el aire, pero yo nunca he confirmado y ella tampoco. De hecho, lo desmiento. No somos pareja”, sentencia de manera firme.

Luis Fernández y Verónica Sánchez Gtres

No quiere que queden dudas al respecto y subraya que “nunca” han estado juntos de manera romántica. “Fue algo que salió ahí, pero no, no es cierto”. No son novios y no hay nada especial entre ellos. Eso es lo que remarca, a la vez que confirma que “estamos muy unidos”, eso sí, como compañeros”. No quiere líos o que su nombre aparezca en los titulares por sus amoríos y no tanto por sus trabajos.

El pasado mes de marzo fue la propia Verónica Sánchez la que atajó el mismo rumor y desmintió lo suyo con Luis Fernández: “Somos muy buenos amigos, muy buenos compañeros, nos vemos todo lo que podemos todos, quedamos, las chicas tenemos mucha constancia en vernos y contarnos nuestras cositas y apoyarnos mutuamente, es muy bonito”, destacaba. Por ahora les une la amistad y, sobre todo, el trabajo, tras haber compartido set de rodaje en ‘La favorita 1922’ una de las nuevas series que triunfan en Telecinco.