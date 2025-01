Luitingo, heraldo real en la Cabalgata de los Reyes Magos, tiene un mensaje especial

Dadas las inclemencias del tiempo, la localidad sevillana de Santiponce decidió adelantar la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos al viernes 4 de enero. La magia fue la misma y los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, recorrieron el municipio repartiendo ilusión, caramelos y sorpresas para todas las familias.

Una de las mayores sorpresas fue la del cantante Luitingo, que salió a las calles de Santiponce vestido de heraldo real para compartir la ilusión de esta tradición con todos los vecinos. Junto al músico de Triana, su pareja, Jessica Bueno, que se mostró feliz. "Al final esto lo ha hecho en parte por los niños porque sabía que les iba a hacer mucha ilusión", declaró al tiempo que mostró su deseo de que este momento sea solo el anticipo de un 2025 repleto de ilusión, salud, felicidad y trabajo.

Luitingo sale a las calles de Santiponce vestido de Heraldo Real Europa Press

El heraldo real, un mensajero de los Reyes Magos, es una figura muy carismática en las cabalgatas sevillanas. Su origen se remonta a la antigua Grecia, donde los heraldos anunciaban eventos públicos, convocaban asambleas para los líderes, presentaban a los emisarios extranjeros y cumplían otras funciones similares. Para los griegos eran seres divinos, inviolables y admirados.

En la Edad Media, a los heraldos se les concedió un papel aún más trascendente como puente entre los gobernantes y los nobles. Transmitían proclamaciones solemnes, verificaban los títulos nobiliarios, anunciaban la guerra y proclamaban la paz. Merecían un profundo respeto y eran recibidos por los reyes con gran solemnidad. Sevilla recogió la tradición hace unos años dotándola de un significado más festivo, de manera que cada año el heraldo real recorre la capital hispalense y muchos otros municipios, repartiendo ilusión, dulces y recogiendo las cartas de los niños. Su presencia anuncia uno de los eventos más ansiados por los más pequeños: la inminente llegada de los Reyes Magos.

Luitingo, finalista de GH VIP, además de ser portador de alegría en una fecha tan especial, se ha convertido en el mejor apoyo para la modelo Jessica Bueno en su batalla judicial y emocional con Jota Peleteiro.. El exfutbolista disputa a la modelo el cambio de domicilio de sus hijos, de Bilbao a Sevilla, un proceso que está resultando devastador para ella. Recientemente, le expresó su amor infinito en un carta dirigida "al amor de mi vida", que encabaezaba con estas palabras: "Hola cariño, hoy 21 de Diciembre del 2024 hace un año desde que decidimos que nuestras vidas se unieran, nuestros cuerpos se conocieran, y nuestras almas firmaran el contrato indefinido en la mayor empresa mundial: EL AMOR.

Nunca me habían mirado así de bonito, nunca me dieron la mano con tantas ganas, nunca me respetaron como lo haces tú, y como ese nunca está presente en todo, tampoco nunca pienso separarme de tu vera. Nos conocimos de una manera atípica, especial, y sobre todo pública. Con el paso del tiempo mucha gente confío en nosotros, pero otra mucha decía barbaridades. A pesar de las adversidades, hemos gestionado todo como buenamente hemos podido, he ahí el vínculo tan bonito y fuerte que hemos creado".

El músico sevillano no escatima palabras de amor. Hace unos meses le enviaba una dedicatoria similar a través también de su cuenta de Instagram. "Sé que a veces sientes que no puedes más, pero yo estoy aquí para darte paz. Contigo hasta el fin, hasta el último compás. No hay tristeza que dure si conmigo estás. Eres fuerte aunque no lo veas. En cada lágrima hay belleza que creas. Yo te sostengo, mami, no te caigas. Contigo en las malas, cuando el mundo calla".