Jessica Bueno ataca con dureza a Jota Peleteiro a través de sus hijos

Jessica Bueno está sometida a mucha presión por su pasado, que sigue muy presente causándole estragos. Aunque ella dibuja ya con optimismo un futuro junto a Luitingo, después de vivir una historia de amor en directo desde la casa de ‘Gran Hermano’, a la vuelta a la realidad se ha topado con problemas serios consu exmarido, Jota Peleteiro. La modelo y el futbolista están en pie de guerra, aunque habían mantenido en la intimidad la cruda batalla judicial que mantienen para disolver su matrimonio. El proceso de divorcio se ha convertido en un auténtico infierno para ella, como así desveló para sorpresa de todos en su última entrevista en televisión, en ‘De viernes’, donde puso sobre la mesa una situación íntima que hasta ahora había preferido mantener alejada de la atención del público. Una vez que se ha liberado y que se siente cómoda tras haber compartido esta difícil situación con el mundo, ya se permite lanzar indirectas al universo virtual, a sabiendas de que ahora todos saben a quién van dirigidas y por qué elige precisamente esas palabras y no otras para sus pullitas.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro Instagram

La modelo que tuvo un hijo también con Kiko Rivera explicó en su entrevista cómo su exmarido se lo había puesto muy difícil para salir de su vida. Narró episodios complicados, como cuando le quitó el coche para llevar a sus hijos “de malas maneras”, así como las trabas que pone para pagar la manutención de sus niños, pese a saberse de sobra que sus cuentas están más que saneadas. Una vez puestos a todos en antecedentes, Jessica Bueno ha hecho suyas unas palabras de la psicóloga Palle González, que tanta repercusión tiene en las redes sociales. Una declaración que al encontrársela pensó que definía fielmente por lo que estaba pasando y también lo que le gustaría que Jota Peleteiro también leyese a modo de advertencia de cómo debería obrar si en un futuro quiere que sus hijos se sientan orgulloso de él.

“Algún día tus hijos te descubrirán. Te prometo que lo harán. Descubrirán el tipo de padre o madre que eres, el tipo de cónyuge que has sido. Notarán cómo tratas a los demás y cuánto amor eres capaz de dar”, se adueñaba de esta reflexión Jessica Bueno, al suscribir esta creencia de que el tiempo hará que sus hijos sepan lo sucedido entre ella y su padre. Y es que, cuando llegue ese momento, como así remata: “Entonces decidirán si eres alguien a quien admirar o alguien a quien nunca querrán parecerse”, cierra el contundente mensaje con el que la maniquí deja clara su postura. Por su parte hará lo imposible para que sus hijos, en el día de mañana, valoren lo que ha hecho por ellos y se sientan orgullosos. Deja a Jota Peleteiro que tome su propia decisión y actúe en consecuencia si también le gustaría alcanzar esa meta.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro Gtres

Sus problemas se agravaron cuando salió del reality en el que conoció a Luitingo. Al regresar a su realidad se percató de que su ex no había cumplido con su promesa de pagar el alquiler de su casa, como habían acordado: “Soy tan tonta que me creo las excusas que da. No me puedo creer que una persona tenga tanta frialdad de poder y no colaborar con sus hijos o ayudarme a mí que he sido su mujer durante diez años”, se quejaba en el programa. “Cuando nos divorciamos se establece un acuerdo que lo redactó él. Yo había estado diez años sin trabajar. Obviamente yo no tenía nada en ese momento”. Es por eso que acuerda quedarse en Bilbao si él hace frente al alquiler de la vivienda, así como con la manutención, dado que la guardia y custodia de los pequeños la tiene la madre. Al ver que no ha cumplido, se ha marchado de Bilbao y ha regresado a Sevilla, mientras que el futbolista se niega a pagar lo acordado, siendo sus padres quienes se hacen cargo del gasto en su lugar.