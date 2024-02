Luitingo se pone romántico con Jessica Bueno, pero ella se confiesa como nunca antes

Jessica Bueno no ha sido ni la primera ni, seguramente, será la última que entre a un reality y se enamore hasta la médula de un compañero de experiencia. El hecho de que entrase con novio y que cada paso en su idilio fuese televisado, analizado y después criticado no ayudó a normalizar su romance con Luitingo. Sin embargo, cuando terminó ‘GH Vip’ ya pudieron dar rienda suelta a la pasión, conocerse mejor y, por supuesto, formar una pareja. Y es que estaba claro que lo suyo era amor y no hacía falta que llegase San Valentín para demostrarlo. Aun así, la pareja está en ese fervor romántico y no ha querido dejar pasar la oportunidad de gritar lo que siente el uno por el otro el Día de los Enamorados.

“Cada día que comparto contigo soy más consciente de lo afortunada que soy por haberte conocido. Eres mi mejor amigo, mi amor pasional, mi amor romántico, dulce y detallista. Mi amor fuerte, decidido y protector. Me escuchas, me hablas, me hacer reír y me llenas de cariño. Te preocupas por mi felicidad, crees en mí y en mis sueños, y me llenas de atenciones cada día”, le dedicaba Jessica Bueno al cantante sevillano para decirle cuánto le ama.

Pero no terminaba ahí: “Eres todo lo que necesitaba. Lo que merecía, mejor dicho, y ya lo había olvidado. Soy fiel a la creencia de que una persona puede ser feliz sola, pero tú me sumas y me completas. A pesar de que la vida tiene altibajos, gracias a ti vivo mi vida con una sonrisa. Cuando me sumerjo en nuestro abrazo nada importa, porque nos tenemos el uno al otro. Me siento completa y muy feliz. Te quiero”, le dedicaba embriagada de amor.

Story de Luitingo Instagram

Como cabría esperar, Luitingo no se ha hecho de rogar y ha querido corresponder a Jessica Bueno con su propia declaración de amor: “Me encantaría tener infinitos 14 de febrero a tu vera. Te quiero a ti, a tu sonrisa y a todo lo que te rodea. Es una suerte compartir contigo cualquier segundo y momento. Siempre serás especial, en lo que te propongas”, le respondía el cantante a la modelo con su propia publicación y una foto de ellos juntos. Y es que él ya ha dicho en incontables ocasiones lo que siente por ella, casi desde el mismo instante que entendió que sus sentimientos dentro de la casa de Guadalix eran más que mera amistad.