Luitingo, traicionado por su propia familia, según señala una íntima amiga

La historia de amor de Jessica Bueno y Luitingo parecía idílica, hasta que se truncó sin previo aviso. Todo era perfecto durante los dos años que han durado juntos, pero ahora que han separado sus caminos, se han puesto de relieve sus diferencias. La modelo se niega a hablar mal de él, aunque se lo han servido en bandeja. Ni tan siquiera al escuchar un audio del cantante sevillano hablando supuestamente mal de sus hijos con su familia, ella ha querido traspasar la línea roja de criticarle. Prefiere que sea el tiempo el que ponga a cada uno en su lugar. Esto ha dejado al artista en una situación difícil, excusándose del contenido filtrado de un audio que nadie ha escuchado más que su ex. Ahora surgen nuevas voces para explicar lo sucedido.

El pasado fin de semana, la ex de Kiko Rivera y Jota Peleteiro exponía en ‘De viernes’ cómo el hecho de ser madre de tres niños ha supuesto un problema al triunfo de su amor. También valoraba el esfuerzo de Luitingo por tratar de adaptarse a su difícil situación. Luego se mordía la lengua para no responder a las feas palabras que escuchó en su propia boca. Él ha pedido perdón, aunque niega la mayor y dice haberse portado perfectamente con ella. Ahora, una amiga del cantante ha querido arrojar más luz a este entuerto desde ‘TardeAR’ y explicar qué hay de cierto en todo esto y, de paso, poner de relieve lo mal que lo está pasando su íntimo tras haber quedado en tan mala posición.

Luitingo lo está pasando “fatal” por Jessica Bueno

El cantante sevillano está desbordado. Así lo asegura una amiga en el programa de Telecinco, a la que han distorsionado la voz para que nadie pueda reconocerla: “Lo único que te puedo decir es que Luitingo quiere que lo dejen tranquilo, que los medios dice que no le dejan y él lo único que se quiere dedicar es a hablar de sus canciones y sus cosas, no quiere tema de líos de las parejas y eso, no quiere nada”, destacan desde su círculo más cercano. Parece que él ya no se siente cómo vendiendo su vida personal como así ha hecho en los platós de la cadena y desde las redes sociales durante el tiempo que fue feliz con la maniquí sevillana.

Sobre el polémico audio que Jessica Bueno escuchó y que le hizo romperse por completo en directo en ‘De viernes’, la joven asegura que “el audio que le pusieron a ella se lo ha hecho alguien de su familia en su salón hablando. Lo han traicionado desde su propia familia”. No quiere entrar en el contenido de este clip y señala que el motivo real de la ruptura de la pareja radica en la negativa de ella de ser madre por cuarta vez, la primera para él: “Le ha agobiado mucho tener a los hijos, tanto niño, ¿sabes? Él quería ser padre y ella no, pues también o supongo que eso habría influido”. Pero ahora tan solo piensa en su música, que es lo más importante que tiene ahora, junto al cariño de su familia, menos de quien le ha traicionado filtrando sus reproches hacia su ex.

La excusa de Luitingo tras la polémica

Luitingo reaparece y deja claro que en las grabaciones no hablaba mal de Jessica Bueno: "Lo contrario" Europa Press

Luitingo ha vuelto a dar la cara. Lo hace en un evento de promoción del nuevo libro de su hermano Emilio, donde se ha enfrentado a las preguntas de los periodistas sobre Jessica Bueno y el audio de la discordia. “Bueno, ahí vamos”, dice cabizbajo junto a sus padres, al ser preguntado por cómo se encuentra. Reconoce que “en un momento tan sensible, lloramos todo el rato”. Aprovechó la ocasión para negar haber hablado mal de Jessica Bueno y mucho menos de sus hijos, pero no quiere ahondar en la cuestión del audio que le ha dejado vendido frente a la audiencia, más si cabe ante el silencio de la afectada modelo: “De ese tema no voy a hablar. Yo le deseo el bien a todo el mundo y no voy a hablar, de verdad, perdonadme. Hay que desconectar un poquito y ya está. Me apoyo mucho en mi familia, mi padre, y ya está. Luchando y para adelante”, sentencia para despedirse.