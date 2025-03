Aluvión de críticas a Luitingo por su última canción cargada de indirectas a Jessica Bueno

La ruptura de Jessica Bueno y Luitingo continúa acaparando los titulares de la crónica social de nuestro país. Más de una semana después de confirmar su separación, la modelo y el artista siguen en el ojo del huracán mediático tras haber decidido tomar caminos separados.

A pesar del dolor que supone una ruptura, ambos han continuado con sus vidas y el sevillano, que se encuentra totalmente inmerso en su carrera musical, ha reaparecido en Instagram con una canción cargada de indirectas hacia la modelo, motivo por el que ha sido duramente criticado por su última composición. "La música es mi refugio, mi mejor compañía. Donde expreso mi alma de noche y de día", ha escrito Luitingo junto a la publicación. "De quererme hasta odiarme", "quieres que me vaya y que luego me quede", "no te aclaras" o "tu egoísmo puede más de lo que dices que me quieres", son algunas de las frases de la canción que muchos han interpretado como zascas hacia Jessica Bueno, provocando un aluvión de mensajes negativos hacia el andaluz.

En cuestión de horas, la publicación se ha llenado de críticas hacia Luitingo. "Me parece inoportuna la canción ahora la verdad ...no se cual habrá sido el motivo de si separación pero sobra esta canción", ha escrito una usuaria de Instagram en el post del artista. "Menudo personaje estás hecho", ha comentado otro internauta. "Déjate de indirectas y dile lo que tengas que decirle a la cara. Será lo mejor para ambos", recomienda otra persona al artista. Otros, en cambio, sí han mostrado públicamente su apoyo al andaluz en la publicación, aplaudiendo esta última composición.

Luitingo, en el ojo del huracán mediático desde la ruptura

El cantante ha estado en el centro de la polémica desde que confirmaron su separación. 24 horas después de anunciar su ruptura, Luitingo se vio obligado a emitir un comunicado oficial en Instagram explicando los motivos por los que habían tomado caminos separados. En el escrito, el artista denunció haber recibido insultos y amenazas.

"Ante los insultos sin sentido que he recibido en redes, quiero aclarar que la decisión de terminar la relación fue mutua. No hay culpables. Sin embargo, veo que las críticas y especulaciones sólo recaen en mí y no entiendo el por qué...", comenzó diciendo Luitingo en el comunicado oficial. "He dado todo por amor, dejé a mi familia a 1000 km y me adapté a una nueva vida completamente distinta para mí, con tres niños maravillosos a los que he tenido el placer de cuidar como si fueran de mi propia sangre, y que siempre estarán en mi corazón. Respeto y empatía deberían ser para ambos. Si a ustedes les duele, imaginen cómo me siento yo. Antes de desearme la muerte, piensen el daño que me causan, no sólo a mí, sino también a mi familia", zanjó el artista.