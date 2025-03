Jessica Bueno explica cómo ser madre de tres hijos ha arruinado su amor con Luitingo

“Hace tan solo tres meses fuimos testigos, en este mismo plató, de una preciosa historia de amor. Jessica Bueno viene hoy rota de dolor porque la llama de su amor con Luitingo se ha apagado”, presentan a la modelo en ‘De viernes’. Le muestran las imágenes de meses atrás en las que acudió a vender su felicidad con el cantante sevillano. Ese día en plató le cantó una de sus canciones y ella emocionadísima le juraba amor eterno. No ha durado tanto. Santi Acosta le pregunta si le duele ver esas imágenes, aunque sabe la respuesta al ver los ojos de su invitada vidriosos al contener su emoción: “Hombre, es muy pronto. Me duele y me da muchísima pena, sobre todo”. La maniquí sevillana reconocer estar pasándolo muy mal: “No te voy a engañar, estoy mal. No solo por eso, sino por muchas cosas, pero mal llevo ya bastante tiempo. Lo que pasa es que yo estoy decidida a estar bien y ahora pues me pasa lo mismo, estoy decida a trabajar en mí y ganar seguridad en mí. Esto me ayuda en este proceso de ahora en pensar en mis hijos y en mí, en que tengo que estar bien y ya está. Aceptarlo y seguir adelante”. Y es que a su ruptura se le suma el feo que su exmarido, Jota Peleteiro, le hizo a sus hijos y la guerra viral que ha iniciado contra su actual mujer, Ajla Etemovic.

Horas después, tras el paso de José Manuel Saborido, cuñado de Joaquín, que volvió a poner patas arriba el matrimonio con gravísimas acusaciones, Jessica Bueno regresaba. Lo hacía “bloqueada”, porque dice que no tenía en mente estar en el programa hablando del final de su historia de amor tan solo dos semanas después. “Todo el mundo ha opinado sin saber realmente, porque nosotros lo que hemos mostrado es lo que realmente hay. Ha habido rumores, sobre todo, se ha atacado mucho a Luis y hemos dejado desde el principio claro que ha sido de mutuo acuerdo”, de ahí que haya querido hablar ella y zanjar el tema “para poder continuar con mi vida y seguir adelante”. Así, para despejar todas las dudas y desbancar los rumores, se confiesa: “Un día nos sentamos a hablar y dijimos que no estamos llevando la relación como nos gustaría llevarla. Yo lo que quiero es que él sea feliz, que encuentre una estabilidad como a él le gustaría”, contextualiza cómo se gestó lo que dieron a conocer el pasado 23 de febrero a través de un comunicado en redes sociales.

Él dejó su vida en Sevilla para viajar a Bilbao por ella. Él dejó a su familia por seguir su amor por la modelo, quien aportaba a su relación tres hijos. Un cambio de vida radical que el cantante al final no pudo llevar bien y regresó a casa junto a sus padres. Los colaboradores no comprenden cómo vendieron un amor eterno y que no hayan podido aguantar más de un año juntos. Jessica Bueno defiende su relación con Luitingo: “Nosotros, a pesar de que en el día a día hubiese diferencias o que cada vez nos sintiésemos más… no alejados, porque estábamos juntos, pero no con esa unión del principio. Era como si nos hubiésemos alejado en la relación”. Ángela Portero ha querido ser más directa al preguntar si el hecho de ser madre de tres niños ha afectado a su romance, a lo que ella sentencia que no cree “que esa sea la causa principal, puede ser que eso haya generado que nos distanciemos, que al final haya desgaste en la relación. Es un año de relación que es lo más bonito, que nosotros lo hemos vivido con mis hijos, con mi rutina. Él se ha tenido que adaptar mucho a mi vida y yo adaptar mi vida a convivir con una pareja y mis niños”.

José Antonio León quiere saber si Luitingo ha estado a la altura de lo esperado y si se quejaba mucho por el hecho de no poder disfrutar sin hijos. Jessica Bueno dice estar muy agradecida con él porque valora que “lo ha intentado y ha luchado y él ha pedido estar a la altura, al pie del cañón desde el principio. Es verdad que ha sido un año muy difícil, porque no solo es convivir con tres niños, es convivir con todos los problemas que he tenido yo, con mi vida personal, con mi lucha, con tener que estar 24/7 con mis niños, estar mal por mis problemas. Al final eso desgasta muchísimo, porque tú empiezas una relación con muchísima ilusión y encima nosotros nos queremos y hablo en presente, porque yo todavía sigo enamorada. Cuando sientes tanto amor por alguien quieres disfrutarlo, quieres estar con esa persona, quieres que todo vaya bien y te frustra saber que tu día a día al final no es tan feliz como te gustaría”. Lo que les separaba eran las discusiones constantes, “las diferencias del día a día” y que son muy románticos y sensibles, teniendo la relación idealizada y ante los problemas se han venido abajo. Niega terceras personas o mentiras entre ellos. Por eso pone la mano en el fuego. También afectó el hecho de que él quería ser padre y ella no estaba dispuesta a ir a por el cuarto.