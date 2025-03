La criticada reflexión de Luitingo tras romper con Jessica Bueno: “La vida se pone bonita”

Jessica Bueno está en el ojo del huracán, pasando una de las etapas más duras de su vida. Por un lado, se queja de los feos que su exmarido, Jota Peleteiro, les hace a sus hijos. El futbolista guarda silencio y no da pábulos a sus ataques, mientras que su actual mujer y madre de su último vástago le ha asestado varios reveses a la modelo para defender a su marido. Y todo esto se entremezcla con el dolor que sufre la sevillana tras su reciente ruptura deLuitingo, con el que pensaba pasar la vida viviendo en un auténtico cuento de hadas. Pero sin previo aviso, la pareja rompió su relación y se sumieron en la tristeza, refugiándose cada cual en sus seres queridos. No ha habido terceras personas, al menos que ambos se empeñen en demostrar, y de mutuo acuerdo han entendido que es necesario tomar caminos por separado. Pese a todo, el sufrimiento está ahí. No obstante, parece que el cantante ya comienza a sonreírle a la vida, mientras que la maniquí sigue llorando por las esquinas.

Si ha sentado muy mal la canción que ha lanzado cargada de indirectas a su relación con Jessica Bueno, el artista ha hecho una reflexión que no ha sentado tampoco demasiado bien. Y es que son muchos los que han señalado su supuesta insensibilidad al reflexionar sobre su recién estrenada soltería, mientras sigue centrado en la música y sus padres para no caer en la tristeza. “La vida se pone bonita cuando tú decides verla así. Ponle amor a lo que haces, vuélvete tu prioridad, cree ciegamente en tu potencial, agradece todo incluso lo que todavía no entiendes. La vida cambia cuando uno lo hace”, comparte con sus seguidores de Instagram a través del espacio de las historias temporales, esas que desaparecen a las 24 horas. Un mensaje que todos entienden como necesario para encontrar la propia felicidad, pero que quizá suponga un feo innecesario a su exnovia.

Story de Luitingo tras su ruptura de Jessica Bueno Instagram

Jessica Bueno también ha reflexionado sobre la vida y el amor estos últimos días, ahora que su mundo se ha venido abajo sin esperarlo. Está dolida y tiene que reconstruir su vida más allá de los días felices con Luitingo, pero trata de ser optimista, aunque ya ha hablado mucho de los mares que ha llorado por esta ruptura. “La vida no siempre sigue tu guion, pero eso no significa que estés perdiendo. A veces, lo inesperado es el camino correcto. No te estreses por lo que no puedes cambiar, adáptate y deja que la vida te sorprenda”, compartía un consejo que le ofrecía su horóscopo para afrontar mejor las dificultades a las que se estaba enfrentando tras el final de su historia de amor. Lo está pasando muy mal, no lo oculta y habla de ellos al público, mientras que su ahora ex prefiere mostrar el optimismo con el que afrontar su nueva etapa como soltero. Algo no exento de críticas.