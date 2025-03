Luitingo pide perdón públicamente a Jessica Bueno y anuncia medidas legales a través de un comunicado

Luitingo continúa en el ojo del huracán mediático desde que rompió su relación con Jessica Bueno. La modelo, el pasado viernes 7 de marzo, concedió una de sus entrevistas más duras y comentadas hasta la fecha en "¡De Viernes!", espacio en el que se derrumbó en directo al escuchar unos audios del artista hablando mal de ella y de sus hijos.

Ahora, el cantante ha roto su silencio en Instagram a través de un comunicado oficial con sus abogados en el que pide perdón públicamente a Jessica Bueno por los polémicos audios y anuncia que tomará medidas legales contra los que vulneren su derecho y honor.

"Luitingo pide disculpas a Jessica Bueno y a sus hijos si él en algún momento ha expresado alguna opinión que haya podido molestarles, si bien no recuerda haber dicho ninguna palabra que pudiese ser considerada ofensiva", comienza diciendo el escrito, explicando que "en todo caso, esa conversación en la que supuestamente haya podido participar Luitingo, habría tenido lugar en el ámbito privado y con personas muy cercanas". Además, el artista desvela que ha recibido numerosas ofertas para hablar sobre su ruptura en diferentes medios de comunicación y las ha rechazado, a pesar de la gran cantidad de dinero que le han ofrecido.

"Desde la emisión el pasado viernes de la referida entrevista en ¡De viernes! muchos medios y personas han proferido expresiones en contra de Luitingo que atentan a su buen nombre, extralimitándose en el uso del derecho a la información y opinión, por lo que este bufete va a ejercitar las acciones civiles y/o penales que en derecho nos corresponden en nombre de Luitingo ante las manifestaciones y publicaciones que atenten a su derecho al honor, la intimidad y la propia imagen en el plano personal y profesional, así como a las que pudiesen constituir presuntos delitos de injurias y calumnias, descubrimiento y revelación de secretos u otros tipos penales, contra todos los responsables (profesionales, familiares, etc.) y al objeto de amparar sus derechos fundamentales", concluye el comunicado de Luitingo, anunciando que tomará medidas legales. El artista, además, ha desactivado los comentarios en la publicación para no recibir ningún mensaje.

Jessica Bueno no quiere saber nada de Luitingo

La ex de Kiko Rivera, tras su entrevista en "¡De Viernes!", no quiere saber nada de Luitingo, el que fu su pareja hasta hace unos semanas y con el que ha compartido el último año de su vida. Según ha desvelado Jessica Bueno, no ha hablado con el cantante ni se plantea hacerlo tras la filtración de la conversación, cerrando totalmente la puerta a la posible reconciliación.