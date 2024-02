La madre de Amelia Bono sobre una supuesta crisis: “Eso es mentira”

La pareja vivió en el mes de febrero de 2021 uno de sus mayores momentos de tensión. Tras trece años de relación y cuatro hijos en común, la pareja optó por darse un tiempo y finalizar su matrimonio. Afortunadamente para el entorno familiar su separación duró menos de un año, pero les dio tiempo para poner en balance que era lo que necesitaban y hacia dónde querían llegar.

La hija de José Bono, debido a su gran gusto por la moda, se ha ganado una merecida legión de seguidores que no solo disfrutan de su estilo, sino de las bromas y complicidad que le gastaba a su marido. Sin embargo, las redes comenzaron a alarmarse ante una continuada ausencia de este, algo que achacaron a una posible crisis.

En reiteradas ocasiones ha compartido momentos muy tiernos junto a Manuel Martos, pero ahora su última publicación juntos data de la fecha del 10 de enero, momento en el que disfrutaron de una cena en compañía de sus suegros. La cosa no acaba ahí, y es que lo que más ha descolocado a los seguidores es que la empresaria hizo una publicación especial para San Valentín en la que ni mencionó al padre de sus hijos, algo que no pasó desapercibido. “¿Y tu marido? Vaya… no sale nunca…”, comenta un usuario. “Pasa algo. Qué raro que no pongáis nada juntos este día”, se atreve a indicar otra. Algo que con el paso del tiempo ha crecido y no ha hecho más que inflar las dudas.

Amelia Bono y Manuel Martos Instagram

Finalmente, ha sido esta mañana de domingo que el programa “Socialité” ha terminado por lanzar esta posibilidad y, aunque la pareja no se haya pronunciado, si lo han hecho la madre de Amelia, Ana Rodríguez Mosquera, y su hermana. “No, que eso es mentira, es mentira”, desvelaba en exclusiva a Europa Press. Por lo que parece ser que este mismo domingo habían estado juntos en una comida familiar, por lo que se termina de desmontar la conjetura que han presentado desde el citado programa. “Venimos de su casa, de comer todos juntos”, insistía la madre para que luego su hija mayor afirmara que “están fenomenal”.

Con estas declaraciones acallan por un momento el temor que había a una nueva ruptura. En estos momentos la pareja ni desmiente ni confirma nada, aunque su entorno más cercano lo deja claro. Queda por preguntarse si el contenido del perfil de “Instagram” de Amelia volverá a contar con la presencia de su marido o si decidirá proseguir por esta línea y lo dejará únicamente para enseñar sus looks y presumir de planes con sus amigas.