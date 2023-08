La súplica de la familia de Edwin Arrieta a la embajada de Colombia en Tailandia

Se podría creer que ya está todo contado sobre el caso del asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho, pero cada día aparecen nuevos detalles que nos hacen comprender mejor el crimen. Pero no solo sobre lo sucedido en Tailandia aquel fatídico 2 de agosto, sino también por cómo hemos ido desenmarañando la trama a lo largo de estas semanas. Un tiempo agónico para las familias, tanto de la víctima como del asesino confeso, quienes no estaban preparados para verse inmersos en un dolor tan profundo. Pero en el caso de los seres queridos del cirujano colombiano, el sufrimiento es mayor por un detalle que suplican solucionar cuanto antes, pues necesitan continuar en paz con su duelo.

El padre de Edwin Arrieta T5 T5

La investigación por parte de la policía está casi cerrada. Tienen claro que Daniel Sancho asesinó a Edwin Arrieta golpeándole primero, para después degollarle y cortarle en pedazos para ocultar su cadáver por distintos puntos de la isla tailandesa. Pero aún faltan por encontrarse partes del cuerpo del cirujano colombiano, lo que no solo arrojaría más luz a las incógnitas planteadas por la policía, sino también para poder darle una digna sepultura lo antes posible, que es el expreso deseo de sus seres queridos.

Esta queja de la familia y amigos de Edwin Arrieta la ha trasladado Two Yupa, quien está ejerciendo de traductora y enlace con la justicia tailandesa para el programa ‘Espejo Público’. Ya se ha anotado varios tantos, como el de la semana pasada tras tener acceso al contenido del informe policial contra Daniel Sancho y en el que se desvelada qué pruebas había contra él. También supo encontrar la clave sobre el paradero confuso del joven chef en prisión. Pero ahora ha dado un paso más y ha servido de portavoz de las súplicas de una familia destruida desde Colombia que desea enterrar a su ser querido.

Two Yupa Espejo Público

La familia no puede repatriar los restos mortales de Edwin Arrieta “al no tener el certificado de defunción”. Un trámite legal que les impide enterrarle en su país y ser llorado por su familia y amigos. Pero la investigación, aunque se haya vendido como cerrada, no ha terminado, lo que está retrasando este paso, acrecentando con ello el dolor en Colombia. “Un gran malestar”, en palabras de Two Yupa, que hace de portavoz para “solicitar ayuda a la embajada de Colombia en Tailandia y también a Asuntos Exteriores”, para que agilicen el proceso y recuperar el cuerpo del cirujano, al menos lo que se haya encontrado hasta el momento para poder velarlo y cerrar esta herida.