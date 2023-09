El entorno más íntimo de Daniel Sancho habla de su “doble vida” con Edwin Arrieta

Son muchas las certezas que la policía tailandesa tiene ya sobre el caso de Daniel Sancho, después de cumplirse el primer mes desde el asesinato por degollamiento de Edwin Arrieta. Sin embargo, hay aún muchos puntos oscuros sobre esta trama que despistan a propios y extraños. Uno de estos aspectos que no han quedado del todo claro es el vínculo que unía al chef de 29 años con el cirujano colombiano de 44 años. Parecen sacados de mundos distintos, pero su amistad era muy especial, tanto que había traspasado los límites y se había convertido en algo más, a pesar de que el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo tenía novia estable. Ahora, nuevos detalles sobre su relación secreta arroja algo de luz al respecto.

Daniel Sancho y Edwin Arrieta Montaje La Razón

Desde ‘Ok Diario’ han consultado fuentes cercanas del entorno de Daniel Sancho, quienes le han confirmado cómo entró Edwin Arrieta en su vida y el papel que este jugaba en ella. Detallan que se conocieron en la discoteca Istar de Madrid el pasado invierno y que comenzaron a mantener una relación a espaldas del mundo que definen como una “doble vida”. Eso sí, ahora también son capaces de entender que su relación no atravesaba por un buen momento, pues hablan de altibajos en su vínculo. Algo que es sencillo suponer viendo el fatal desenlace de los acontecimientos en Tailandia y el destino que le espera al asesino confeso.

Al parecer, el primer encuentro entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta tuvo lugar en la citada discoteca, situada en el elitista barrio madrileño de Salamanca. Se trata de un local de moda a la que acuden jóvenes atraídos por la música electrónica, pero con un denominador común de ser adinerados. Aquí se conocieron, dieron sus primeros pasos en su relación, que después continuaron paseando por otros enclaves de la capital española, como por los restaurantes mejor valorados y con los mejores chefs en sus fogones.

Daniel Sancho Instagram

Tal y como destacan desde ‘Ok Diario’ después de hablar con personas del círculo más íntimo de Daniel Sancho, consideran que el cirujano “le tenía comprado con dinero”. Su relación no era del todo comprendida por los amigos del joven chef, dado que en los planes románticos también se entremezclaban negocios. Y es que el cirujano incluso llegó a invertir en los proyectos de restauración que su joven amante estaba ideando. Sus movimientos despistaban a sus más allegados, algo que también sucedía con sus constantes viajes, como a Ibiza, Formentera y después a Tailandia, de donde no regresarán.

Los amigos de Daniel Sancho han mantenido en todo momento que él no era gay, ni se sentía atraído por personas de su mismo sexo. De hecho, su lista de amores heterosexuales es amplia. Pero también reconocen que “tenía una doble vida” que no compartía con nadie y es aquí donde Edwin Arrieta tenía su lugar en las sombras. Y es que el joven tenía novia desde hacía cinco años y otro amor con un hombre mayor que él nunca fue compartido con sus íntimos. Ahora se han enterado de muchas cosas que no sabían tras conocer que su amigo ha degollado a su pareja, para después descuartizarlos y diseminarlo por la isla tailandesa donde incluso tenía planes de unión con el cirujano. Muchas sorpresas que digerir.