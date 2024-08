Kiko Jiménez revela que Sofía Suescun está "atemorizada" ante nuevas amenazas recibidas por parte de Maite Galdeano

La batalla campal entre Maite Galdeano con Sofía Suescun y Kiko Jiménez parece que no ha hecho nada más que empezar. Si bien este domingo 'La elegida De Dios' se grababa en las redes sociales exhibiendo una aparente calma y haciendo alarde de una alegría, parece que no ha olvidado la reyerta que mantiene con su hija y su pareja.

Este lunes, Kiko Jiménez ha hablado con Alexia Rivas, ha vuelto a poner sobre la mesa la demanda que le ha interpuesto y además ha confesado que ha vuelto a tener noticias de ella. "Yo lo quiero intentar tratar con la gravedad que tiene. Esta mañana han recibido noticias de Maite, concretamente el abogado. Le dice que va a volver a la casa a liarla, que va a volver a la casa de Sofía" ha explicado la colaboradora citando las palabras de Kiko.

"Sofía está atemorizada"

El también colaborador le ha contado a Rivas que Galdeano está dispuesta a todo con tal de volver a vivir con Sofía. "Otra de las amenazas es que o [Sofía] traga con ella y continua manteniéndola o la hunde. Habla mal de ella públicamente y hunde su imagen. Que no les dejará en paz y continuará queriendo que la mantengan", ha revelado Rivas. Estas declaraciones han asustado a la influencer: "Sofía ya no es que tenga tristeza porque es su madre, lo que está es atemorizada. Tiene miedo de que cometa una locura ella sola. Los chantajes también van en esa línea, que si no aceptan va a cometer una locura ella sola". Además, Rivas ha detallado que las medidas legales tomadas por Kiko se basan en dos demandas, "una por amenazas graves y otra que están preparando por calumnias. Lo está preparando Kiko y sus abogados".

La desconcertante reacción de Maite Galdeano

Después de que Galdeano hiciese público que Sofía y Kiko la habían echado de la casa, Suescun publicó un comunicado en sus redes sociales, exponiendo que "mi madre no está bien y necesita ayuda urgente", y posteriormente subió un vídeo en el que señalaba que quería priorizar su "calma y paz mental". Galdeano, estos últimos días ha estado haciendo gala de su vida de playa, aparentemente desentendiéndose de la problemática y es que según Daniela Requena, colaboradora de 'Socialité', quiere "hacer un cambio completo de actitud porque sus perritas le están empezando a notar que está triste y ella no quiere que sus perritas la noten triste". De momento, se desconoce cuál será el siguiente paso.