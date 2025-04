Makoke, de los rellenos en los pómulos al lifting facial: todo lo que se ha retocado para “Supervivientes”

Makoke es, sin duda, una personalidad mediática, principalmente por su participación en realities y por su talento innegable para gestionar su imagen pública. Y pensar que todo comenzó como azafata en Telecinco con Carmen Sevilla.

A lo largo de los años, ha conseguido construir una imagen de mujer fuerte, decidida y empoderada. Una especie de Wonder Woman, pero en vez de combate, su superpoder es la capacidad de capear tormentas mediáticas y sobrevivir en el mundo del espectáculo. Su talento para reinventarse es tan impresionante que uno podría pensar que tiene una varita mágica guardada en el fondo de su armario, lista para polvo de hadas en caso de necesidad.

Femenina y atractiva

No es solo su personalidad la que atrae a las masas; Makoke siempre ha sido una mujer guapísima, de esas que hacen girar cabezas al pasar. Tan femenina y atractiva que gusta muchísimo a los hombres mientras que, curiosamente, a menudo despierta la envidia de las mujeres que, entre murmullos, la tildan de ordinaria. Pero que le quiten lo bailado, porque a ella eso parece importarle poco.

Makoke Telecinco

En las redes sociales, Makoke brilla como una estrella. Comparte su vida, sus opiniones y un poco de su amor por los filtros que, por supuesto, le ayudan a mantener esa imagen pulida que, a veces, se acerca más a la versión de una muñeca de plástico que a un ser humano de carne y hueso. Y aunque su vida personal esté llena de conflictos y críticas, como su romance (o no romance) con Brad Pitt, que decide confirmar de la misma manera que se elige qué plato pedir en un restaurante-, ella sigue adelante, escudándose en su encanto y en la transparencia de sus procedimientos estéticos.

Hablando de estética, Makoke no ha escatimado en invertir en su apariencia. Se ha convertido en todo un libro abierto sobre sus retoques, hablando sin tabúes sobre sus obsesiones por un rostro y cuerpo perfectos. Fue una pionera en el uso de biopolímeros en los pómulos, un relleno que, seamos sinceros, podría haber dejado a más de uno pensando que habían confundido a una mujer de 50 años con una muñeca de Mattel.

Ahora, me cuenta la Dra. Andrea Marroquín de la Clínica Menorca, que a sus 57 años Makoke ha optado por un lifting facial que, por su edad y los resultados espectaculares, se podría catalogar como "transformación de realeza". También se ha inyectado rellenos de ácido hialurónico e hilos tensores, impulsando su naturaleza joven y desafiando la gravedad de la flacidez, que, por supuesto, ya no le compete. Y no olvidemos los neuromoduladores, que guardan el secreto de su mirada atenta, toda una estrategia para no perder ni un detalle en el concurso "Supervivientes", donde presenta su versión más natural.

Pero, es digno de mencionar cómo Makoke está sabiendo aguantar la cámara en primer plano durante su participación en el concurso 'Supervivientes'. Sin maquillar, sin peinar y sin artificios, su belleza natural ha resonado entre los espectadores, demostrando que la belleza verdadera trasciende los estándares convencionales.

¿Quién puede culparla? En un mundo donde la apariencia puede ser la salvación o la condena, Makoke demuestra que "quien tuvo, retuvo". Aunque algunos podrían argumentar que en su caso, más que retener, se trata de una constante búsqueda de ese espejo que refleja no solo su alma, sino también una imagen que ha ido modelando con dedicación.