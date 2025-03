Makoke, de chica del 'Telecupón' a estrella de 'Supervivientes': todo sobre su paso por televisión

Era una de las más solicitadas por los internautas para unirse a la expedición en Honduras. María José Giaever, más conocida como Makoke, ha visto por fin cumplida una de sus grandes aspiraciones televisivas: participar en 'Supervivientes'. En esta edición de 2025, la exmujer de Kiko Matamoros no va a dudar en darlo todo y conseguir hacerse con el premio final de 200.000 euros.

Varios años han tenido que pasar para que la malagueña pudiera sumarse al plantel de concursantes. La colaboradora ya estuvo a punto de participar en la edición de 2022, pero el fichaje de su exmarido y el veto impuesto por él impidieron su salto en helicóptero. Lo mismo volvía a ocurrir dos años más tarde, con la hija del colaborador, Laura Matamoros, entrando en el programa con la condición de no tener que verse con Giaever.

Aunque este año sea por fin el suyo y el de nadie más, Makoke ha tenido la oportunidad de participar y colaborar en otros programas de televisión a lo largo de los años. Los repasamos en este artículo.

La chica del 'Telecupón'

Antes de realizar su primera incursión televisiva, Makoke probó suerte en un mundo todavía más competitivo, por surrealista que parezca. Durante su adolescencia, la futura madre de Anita Matamoros participó en un casting llevado a cabo por Elite Models, una de las agencias de modelos más influyentes del mundo. Tras pasar las diferentes pruebas, Giaever fue seleccionada, junto a una por aquel entonces desconocida Naomi Campbell, para realizar todo tipo se sesiones y convivir durante un año en un apartamento de Nueva York.

Makoke en 'Sálvame Deluxe' Telecinco

Durante los primeros meses, Makoke sufrió las consecuencias de la ansiedad y de la nostalgia por su Málaga natal, lo que le provocó un aumento de peso y reproches por parte de la agencia. Tras meditarlo a conciencia, decidió volverse a España. "Sí que luego tuve algo de remordimiento y me fui a Madrid a trabajar de modelo. Pero volvió mi vaguería, o bueno, no soy muy ambiciosa. Y me ofrecieron el 'Telecupón'. Me daba un millón de pesetas al mes", declaraba en una entrevista Giaever, consiguiendo su trabajo como azafata en el sonado espacio gracias a sus pinitos en el mundo de la moda.

Poniéndose a prueba en otros 'realities'

Una de sus participaciones más sonadas fue la que realizó en la casa de 'Gran Hermano VIP 6', en el año 2018. La exmujer de Matamoros se instalaba en Guadalix de la Sierra con personalidades de todo tipo, desde la 'influencer Verdeliss', hasta la modelo Miriam Saavedra, eventual ganadora del formato.

Javier Tudela y Makoke en '¡Vaya Vacaciones!' Telecinco

Su último 'reality' fue '¡Vaya Vacaciones!' en el verano de 2023,donde concursó junto a su hijo, Javier Tudela. En la casa tuvo enfrentamientos con Marta Peñate y hasta sufrió un aparatoso percance, ya que perdió un diente en una de las pruebas que proponía el espacio.