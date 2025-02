Makoke, víctima de una estafa: la cuantía que le han robado de su cuenta

Con el auge de las nuevas tecnologías, los amigos de lo ajeno han perfeccionado su técnica y han desarrollado procedimientos cada vez más sofisticados para estafar. Nadie está exento de este riesgo y, a pesar de que se avisa por doquier, es fácil caer en la trampa. Incluso son muchos los famosos que se han visto en apuros por este auge, como así ha comprobado ahora Makoke, última en convertirse en víctima. Así lo ha querido compartir con sus seguidores en redes sociales la que fuese esposa de Kiko Matamoros, para alertar a otros del error en el que ha caído ella misma, suponiendo un pellizco para su economía personal. Quizá no muy importante para ella, teniendo en cuenta su poder patrimonial y su bien remunerado papel como influencer y colaboradora de televisión, pero que para cualquier mortal podría suponer la diferencia entre poder llenar la nevera un mes o tener que ajustarse el cinturón más si cabe.

Makoke larazon

Quizá la popularidad de Makoke le haya convertido en un objetivo para los estafadores. Sea como fuere, su estrategia ha surtido efecto y le han sustraído 200 euros, como así ha denunciado ella misma este lunes al mundo, para alertar de los peligros que supone confiar en según qué sitios virtuales. “Llamé a un teléfono que me salía en un portal para reservar hoteles. Quería cambiar unas fechas y yo siempre prefiero llamar por teléfono”, comenzaba a explicar mientras salvaba las distancias a Sevilla, donde se dirige. No cayó en la cuenta de una de las principales señales de que algo no pinta bien: nunca se debe facilitar información bancaria a través de teléfono y no se debe dar detalles sobre la tarjeta de crédito. Ella lo sabe a la perfección, pero tuvo un lapsus que le ha salido caro: 200 euros.

“En ese contacto te piden tus datos de tarjeta de crédito y al final lo que hacen es estafarte. Me han estafado 200 euros. Caí en sus redes. Me hicieron una trampa”, se queja Makoke a sus fans, no tanto para recuperar el dinero perdido, sino para advertir a todos para que no cometan su misma imprudencia. Explica que fue después de colgar el teléfono cuando se percató de que algo no pintaba bien y que al ver que le faltaba dinero en su cuenta corriente, ha tenido que personarse en una comisaría para poner conocimiento a la policía lo sucedido. Quizá tenga difícil recuperar el montante sustraído, pero se conforma con poder salvar a otros de su mala fortuna y ser víctimas de una estafa que está cada vez más de moda.