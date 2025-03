Makoke y Laura Cuevas, nuevo enfrentamiento en 'Supervivientes 2025'

Cada vez son más horas en Cayo Cochinos (Honduras) y los roces con motivo de la convivencia empiezan a surgir de manera más notoria. Hace unos días, os contábamos en LA RAZÓN que Makoke y Terelu Campos habían protagonizado el primer gran enfrentamiento de este 'Supervivientes 2025'. De hecho, por las imágenes en exclusiva e inéditas que desveló el programa de Telecinco, 'De Viernes', una de las concursantes parece estar un poco sobrepasada por la situación.

Tal y como pudo verse en la emisión, Makoke ha vuelto a tener una bronca con otra de sus compañeras. En esta ocasión, la persona con la que ha tenido esta discusión ha sido Laura Cuevas. "De él (Borja González) que he dicho. Que es muy competitivo. ¿Eso es malo?", explica Cuevas. Además, añade: "Lo poco que he comentado lo intentas meter (en referencia a Makoke) como si fuera con una maldad...". Mientras que Makoke, responde: "No voy de amiguita...Tú no eres mi amiga".

Igualmente, parece que no fue a mayores esta situación. Eso sí, ningún compañero se atrevió a intervenir. De hecho, se ve a Terelu Campos muy incómoda por la situación que se ha generado. La competición avanza y se empieza a notar que todo el mundo tiene más presión. Nadie quiere estar en las nominaciones y parece que cada actitud va a ser "castigada" por el resto de concursantes de 'Supervivientes 2025'.

Debate y declaraciones de Beatriz Rico

Además, el programa 'De Viernes también tuvo en el plató a Carmen Borrego para defender a su hermana sobre el primer enfrentamiento que ya os habíamos mencionado anteriormente. "A lo mejor tiene la misma decepción Terelu Campos que Makoke", apunta. Igualmente, abrieron un debate sobre la posibilidad de que Montoya y Manuel hicieran una alianza para mantenerse muchas semanas en el reality.

Para finalizar todo el contenido sobre 'Supervivientes 2025', el programa de Telecinco tuvo la visita de Beatriz Rico. Hay que recordar que hace unos días decidió abandonar nada más empezar (72 horas después del inicio) el reality de Mediaset, ante la sorpresa de todos los espectadores. Durante su intervención, la actriz desvela que en Honduras sufrió "taquicardias y una despersonalización". "Se me movía el suelo y tenía una sensación como si estuviera viviendo en un videojuego. Di el aviso, no me siento nada bien. Yo tenía pánico de que llegara otra vez la noche y a no dormir", puntualiza.