Manuel Cortés, entre lágrimas, se sincera con todos sus seguidores en una fecha muy señalada: "Me duele en el alma"

Miles de peregrinos ya están de camino a la aldea de El Rocío cumpliendo con la tradición. Como cada año, numerosos rostros conocidos salen con sus hermandades en peregrinación, como es el caso de Lourdes Montes y Fran Rivera. Este 2025, Victoria Federica se ha estrenado con la Hermandad de Triana, siendo una de las protagonistas indiscutibles de este camino, acaparando todas las miradas durante la salida del barrio sevillano a caballo.

El dolor de Manuel Cortés

Raquel Bollo también ha sido una de las celebrities que ha emprendido el camino hacia El Rocío, este año en solitario y sin la compañía de sus hijos. Manuel Cortés, triste por no poder cumplir este año con la tradición, ha compartido con sus seguidores un bonito recuerdo. Entre lágrimas y sobrepasado por la nostalgia y los recuerdos, el artista se ha derrumbado en su red social.

Raquel Bollo, esperanzada con el regreso de Isabel Pantoja al Rocío tras años de ausencia Europa Press

"Buen camino a todos los peregrinos que hoy ponen rumbo a la aldea más bonita. Este año, debido a tanta actividad laboral, no podré hacer el camino y me duele en el alma. Quien me conoce, sabe que mi casa es Rociera desde los cimientos. Casualmente me envían esta foto, que no tiene mucha calidad visual pero sí sentimental, del día que me bautizaron en el quema con mi madre y detrás, un hombre que hace tiempo no está con nosotros, pero que siempre lo tenemos muy presente por su corazón y por cómo fue con mi familia", ha escrito Manuel Cortés junto a una fotografía en la que aparece de pequeño con Raquel Bollo en el Rocío, homenajeando a un ser querido.

Junto a esa imagen, ha compartido otra en la que aparece llorando. "Tengo que decir que, al subir este story, no he podido resistir emocionarme, pues me acuerdo mucho de mi abuelo también. La verdad, no sé que me pasa, estaré sensible", ha añadido el hermano de Alma Bollo. En la siguiente de historia de Instagram, ha subido un vídeo en el que aparece de camino a Madrid, totalmente emocionado, limpiándose las lágrimas.

El camino más especial de Anabel Pantoja

La influencer ha vuelto a hacer la peregrinación 15 años después. Este año, acompañada por su pareja David, Anabel ha salido con la Hermandad de Almonte y está viviendo una de las peregrinaciones más emocionantes de su vida junto a su novio. "Ha sido tan tan bonito el día, que he querido disfrutar y ya os enseñaré todo lo vivido. Feliz camino, feliz Rocío, feliz vivencia a todos", ha escrito en un story la sobrina de la tonadillera.