Primeras palabras de Mar Flores tras la vendetta de su hijo Carlo Constancia: “Se equivoca otra vez”

Mar Flores estaba encantada con la idea de enfrentarse a sus miedos en ‘El Desafío’ y, con ello, volver al foco mediático. Sin embargo, su hijo mayor, Carlo Costanzia tenía otros planes, pues ha aprovechado la renovada popularidad de su madre para señalar su dura infancia y el sentimiento de abandono que le ha provocado su familia. Ha hablado de cómo su niñez ha sido un infierno, marcado por el consumo de drogas y alcohol desde la temprana edad de 10 años. Ha sufrido bullying, ha vivido un calvario por ser hijo de quien era y eso le hizo refugiarse en las adicciones, hasta el punto de perder el rumbo. Mientras él se confesaba en ‘De viernes’, su madre se retaba a sí misma en la cadena rival, en Antena 3. Pero estuvo muy pendiente de lo que decía su hijo y ya ha expresado qué opina al respecto.

Carlo Constancia ha hecho responsable de sus malas decisiones a su madre. Ella no ha tardado en decir qué piensa sobre esta opinión tan dolorosa, que reabre viejas heridas y le hace creer que su hijo no ha aprendido de los errores del pasado. Y es que Mar Flores cree que su díscolo vástago ha vuelto a equivocarse, a dar un paso en falso y, de paso, a causarle un gran dolor. Así se lo ha transmitido a Patricia Izquierdo, colaboradora del programa del prime time de los viernes en Telecinco, que adelanta que la modelo ha seguido al minuto la entrevista, llevándose un gran disgusto por escuchar según qué cosas.

“No da crédito y dice que ‘por qué ahora’. Está muy disgustada y, por lo que sé dice que su hijo se está equivocando otra vez. Me ha llamado la atención que diga eso de otra vez y que este no es el camino”, adelantaba la periodista tras tener la oportunidad de hablar con ella. Pero no ha querido entrar en batallas mediáticas, en cruce de acusaciones y en agrandar el escándalo que su hijo ha iniciado para liberarse de la pesada carga de su pasado. En su lugar, públicamente, al menos sí en sus redes sociales, ha hecho oídos sordos y ha continuado promocionando su buen trabajo en ‘El Desafío’.

Story de Mar Flores Instagram

Así lo hacía este jueves tratando de animar al público a seguir sus aventuras en Antena 3, contraprogramando la vendetta de su hijo en Telecinco. Y parece que le ha dado buen resultado, pues los datos de audiencia publicados este sábado le han dado la victoria a Mar Flores. Ella misma ha querido compartir este éxito en su cuenta personal de Instagram: “Líder imbatible un viernes más. Supera en casi 6 puntos a su rival en prime time”, se hace eco la exmujer de Javier Merino en sus stories, dejando claro que el 12,5% conseguido por su hijo ha estado muy por detrás de su propio triunfo en ‘El Desafío’.