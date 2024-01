Laura Matamoros se rompe en directo al hablar de su primo, Carlo Constanzia

Lo define como su "primo favorito". Laura Matamoros ha acudido hoy al programa "Vamos a ver" donde ha hablado del hijo de Mar Flores, tras sus recientes polémicas declaraciones. La "influencer" no ha podido evitar romperse al hablar del actor Carlo Costanzia: "Es la historia de su vida, cómo él la ha vivido", ha empezado diciendo sobre las declaraciones que ha dado su primo en "De Viernes".

Mar Flores y su hijo, Carlo Costanzia Gtres

"Nos olvidamos un poco de cómo puede vivir el niño el tema de la separación de sus padres. Esto no quiere decir que ni su madre ni su padre hayan estado, sino que Carlo ha vivido su infancia y su adolescencia de una manera equivocada, tal vez. Lo que hay que ver es su superación en su día a día y también aprender a lo que no hay que hacer para no tener este tipo de problemas. Lo que estoy viendo es que se está sacando una guerra entre el padre y la madre, nada que ver con el relato de Carlo", ha explicado la hija de Kiko Matamoros.