Mar Saura, Ágatha Ruiz de la Prada o Vicente del Bosque arropan a la familia de Álvaro Entrecanales en su funeral

El pasado 6 de enero la familia Entrecanales encajó el duro revés que supuso la muerte deÁlvaro Entrecanales Domecq. Perdía la vida a los 60 años a consecuencia de una neumonía y las complicaciones que derivaron de ella. El duelo ha sido complicado, pero una semana después sus seres queridos han decidido hacer piña para darle el último adiós, reuniéndose para recordar anécdotas, bonitos recuerdos y hacer más llevadera su ausencia. Lo han hecho en una misa funeral que ha tenido la madrileña parroquia de San Jerónimo el Real como escenario. Así, a las 19:30 ha dado comienzo el oficio en recuerdo del hijo de Blanca Domecq Zurita y José María Entrecanales Azcárate, fundador de Acciona. Sus hermanos, José Manuel, Blanca, Daniel y Nieves, así como el resto de su familia ha estado allí, haciendo gala de su discreción, aunque atendiendo con amabilidad a la prensa y los fotógrafos congregados.

José Entrecanales en la misa funeral por Álvaro Gtres

Pero además de la familia más directa, los Entrecanales también han estado arropados por íntimos amigos en el último adiós a Álvaro. Así, desde poco antes de la apertura de puertas del templo madrileño, se han ido dejando ver rostros conocidos del mundo de la empresa, la moda, el espectáculo y la alta sociedad, todos ellos tratando de no acaparar las miradas y no robar el protagonismo al dolor de la familia. Lo que primaba era arroparles en su duelo, acompañarles en sus primeros días sin Álvaro y darles condolencias y pésames en persona, para aquellos que no pudieron estar en estos primeros momentos.

Roberto Torretta, Adriana Carolina Herrera y los Hermanos Samantha y Colate Vallejo Nágera Gtres

Han sido muchos los que han cumplido con la familia entrecanales. Es el caso de Roberto Torretta, Ágatha Ruiz de la Prada o Mar Saura. También Manuel Falcó, Amparo Corsini, Vicente del Bosque o los hermanos Samanta y Colate Vallejo Nágera. No faltó a la cita Mar Saura, que acudió acompañada de su marido, o Rosauro Varo, que esta vez acudía al funeral sin su esposa, Amaia Salamanca. Todos amigos del propio Álvaro Entrecanales y de su familia, que han tenido la fortuna de aprender de sus lecciones de vida y atesorar su buen cariño, destacando todos ellos que se trataba de un ser de luz que iluminaba la vida de quien les rodeaba.

Rosauro Varo, Amaparo Corsini y Pepa Muñoz Gtres

Álvaro Entrecanales siempre ha tratado de romper barreras a través de su pasión por el deporte y las artes, en numerosas causas sociales. Su síndrome no le limitó al alzarse con dos medallas de plata en el año 2001 en los Special Olympics de Alaska, o exponer sus creaciones artísticas llegando incluso a conquistar a algún que otro comprador experto. La familia creó en su nombre una fundación que velaba por la integración de personas con discapacidad intelectual, la cual lleva prestando ayuda desde 1977. Además, junto a su hermana Blanca había mostrado su compromiso con el medioambiente, apoyando la creación de la granja ecológica Dehesa El Milagro, levantada en Toledo, y que tanto ha ayudado a concienciar en el respeto de la naturaleza y la educación. Su legado perdurará, aunque ahora sus seres queridos les toque llorar su ausencia antes de perpetuarlo.