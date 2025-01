María Ángeles Grajal: "Mis memorias saldrán a mediados de febrero"

María Ángeles Grajal, viuda del torero Jaime Ostos, no ha querido perderse los desfiles del SIMOF en Sevilla. Allí hablamos con ella y nos cuenta que “mi libro de memorias estará a la venta a mediados de febrero. Mi editor no me deja adelantar nada, pero contaré las vivencias de toda una vida, que son muchas”. Son unas memorias en las que Jaime tiene un papel esencial y protagonista.

Se supone que alguno de los capítulos estará dedicado a Jaime y Gabriela, los hijos que tuvo Ostos con su primera esposa, Consuelo Alcalá. Por lo menos, eso es lo que dejó entrever hace unos meses cuando la entrevistamos en la entrega de los Premios Pasarela en la capital andaluza.

Aunque Grajal nos dice que “no tengo nada contra ellos”, está claro que la relación entre ambas partes es prácticamente nula. De hecho, cuando le preguntamos si saludaría a Gabriela si se cruza con ella en Sevilla, contesta, tajante, “no la saludaré”.

Viuda y sin compromiso, rompió hace meses con el empresario Pepe Gandía, se muestra “optimista y con muchas ganas de estar con mis amigos sevillanos, aquí me lo paso muy bien, disfruto mucho”.

María Ángeles Grajal Gtres

Gracias a esos amigos, a su apoyo, pudo llevar mejor su viudedad en los primeros meses tras el fallecimiento de su marido. Este año la veremos en la Semana Santa sevillana y en la posterior Feria de Abril.

María Ángeles y su esposo estuvieron juntos desde 1987 hasta el día de la muerte del torero en enero del 2022 durante unas vacaciones navideñas en Colombia.