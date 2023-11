María Castro anuncia que está embarazada de nuevo con una divertida foto familiar

La actriz María Castro está esperando su tercer hijo. La intérprete lo ha anunciado a través de las redes sociales con una divertida imagen familiar. Castro, que es madre ya de dos niñas, fruto de su relación con el empresario José Manuel Villalba, triunfa a nivel profesional con "La Promesa".

Luciendo orgullosa sus curvas premamá, la actriz ha posado con sus hijas y su marido haciendo la suma de 3+2=5, en referencia a la familia numerosa que pronto formarán.

"Hoy es el Día de todos Los Santos, y para mí es imposible no pensar en los que no están y aún sigo necesitando", comenzaba diciendo la actriz gallega de 41 años. "Pero hace tiempo que "entendí" que la vida es un ciclo, y que unos se van (aunque no de nuestros corazones), para que otros entren en ellos...", añade.

"Pues parece ser que en el 2024, otra vez nuestro corazón, se va a transformar mágicamente por dentro para acoger el amor incondicional que sólo una nueva vida te inyecta. El mío, concretamente, ya hace tres meses que late al compás", ha afirmado para comunicar el tiempo de gestación que lleva. Además ha dado las "gracias por este milagro" que supone tener un bebé.