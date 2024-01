Belén Esteban advierte a Jesulín y María José Campanario: "Si hablara, os daría vergüenza salir a la calle"

Jesulín de Ubrique acaba de alcanzar los 50 años en uno de los mejores momentos de su vida. Pese a los rumores de crisis que siempre les han perseguido, su matrimonio con María José Campanario va viento en popa, según ellos mismos se empeñan en demostrar a través de las redes sociales; y disfruta de un periodo de "tranquilidad" en los medios de comunicación desde que "Sálvame" llegó a su fin y Belén Esteban no se deja ver por ningún plató de televisión.

Sin embargo, a la de Paracuellos no le hace falta ninguna cámara para cargar contra él o María José Campanario, y le basta con sus redes sociales para lanzar sus ataques. El día del cumpleaños del diestro, Belén Esteban compartió una fotografía en la que aparecía junto a su hija, acompañada del siguiente mensaje: "Mi vida". Una publicación muy oportuna que se entendió como un zasca velado contra Jesulín, que no mantiene una relación muy estrecha con su primogénita.

Ahora, Belén Esteban ha dado un paso más y ha advertido directamente a Jesulín de Ubrique y María José Campanario, aunque sin mencionarlos. "Qué suerte tenéis de que no me dejan hablar. ¿Pero sabéis qué? Que merece la pena. La palabra es amor, cosa que no tenéis ninguno de vosotros", ha comenzado diciendo. La tertuliana ha acompañado su mensaje de "Baby", una de las canciones de Justin Bieber, el artista favorito de su hija, quien, según ella, no le permite cargar públicamente contra Jesulín.

torero jesulin y belen esteban con su hija torero jesulin y belen esteban c la razon

Aun así, Esteban ha continuado con su retahíla de ataques y ha insistido en que tiene en su poder información que, de ver la luz, dejaría en muy mal lugar a Jesulín de Ubrique y su familia: "Si hablara, no podríais ni salir a la calle de la vergüenza que os daría. Pero yo calladita. Me merece más la pena".

Por último, Belén Esteban ha recalcado que lo único que le impide dar un paso al frente y no exponer los supuestos trapos sucios de Jesulín es su hija Andrea, harta de los conflictos públicos de sus padres: "No voy a decir nada, no por ganas, sino porque me lo pide lo que yo más quiero".