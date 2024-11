María José Campanario habla como nunca sobre su enfermedad crónica: "Lo gestiono como puedo"

Tras años alejada de la opinión pública, María José Campanario viene dando desde hace meses significativos pasos en lo que parece una suerte de reconciliación con la vida mediática. Después de que su popular marido, Jesulín de Ubrique, pasara por “MasterChef Celebrity”, la odontóloga levantó el veto a sus redes sociales -anteriormente restringidas solo a sus más allegados- y ya suma la cifra de más de 60.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, no acostumbra a compartir con la opinión pública muchos detalles sobre su vida privada, a no ser que sea en la portada de su revista de cabecera. La odontóloga utiliza sus redes sociales para publicar imágenes relativas a su día a día o junto a su marido, Jesulín de Ubrique, al que de vez en cuando agasaja con inesperadas declaraciones de amor.

Por eso sorprende, y mucho, el arranque de sinceridad de María José Campanario en relación a la fibromialgia, la enfermedad crónica que padece y que la ha llevado a permanecer ingresada en el hospital en varias ocasiones.

La fibromialgia, según la clínica Universidad de Navarra, es “una condición crónica y compleja que causa dolores generalizados y un agotamiento profundo, y también una variedad de otros síntomas acompañantes. Muchas veces, se describe como un dolor de pies a cabeza”.

Una molesta dolencia sobre la que María José Campanario prefiere no hablar públicamente, aunque hoy ha sorprendido a sus seguidores de Instagram explicando que se trata de algo que “gestiono como puedo, como todas”. La catalana señala que ha tenido que restringir su dieta en un intento de aliviar el dolor, y parece que está teniendo buenos resultados: “Me he quitado algunos alimentos y eso ha reducido bastante la inflamación. Además, procuro hacer el ejercicio que puedo”.

María José Campanario habla abiertamente de la enfermedad que padece Redes sociales

Aun así, Campanario reconoce que “tengo días buenos, malos y regulares”, e insiste en limitar la ingesta de alimentos proinflamatorios, como los azúcares o las harinas de trigo. Por otra parte, expone que tiene varias intolerancias, como al gluten o a la lactosa.

Inesperadas confesiones sobre su enfermedad que comparte con la esperanza de que “sirva de ayuda” a todos sus seguidores que también sufran fibromialgia o que conozcan a alguien con la misma dolencia.

Previsora y conocedora de cómo funciona la prensa, avisa a todos los que hayan notado un cambio en su aspecto físico: “Antes de alguien diga que qué me hecho en la cara, que ya me lo estoy viendo venir, solo he cogido peso. Ya está”.