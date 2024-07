«La estimulación magnética reduce el dolor y la fatiga en personas con fibromialgia»

1. ¿En qué consiste la estimulación magnética transcraneal de baja intensidad?

Es una técnica de tratamiento no invasivo e indoloro con la que se aplica un campo magnético de muy baja frecuencia e intensidad en múltiples áreas cerebrales, a través de un dispositivo tipo casco, que va conectado a un generador. Lo que produce es un cambio en el funcionamiento cerebral, al modular las frecuencias cerebrales. En el último estudio publicado, hemos demostrado cómo al modificar la frecuencia cerebral se mejoran los síntomas de los pacientes, y lo que es aún más llamativo, cuando comparamos los resultados con sujetos sanos, se normalizan las frecuencias cerebrales de forma similar a estas personas.

2. Llevan años tratando a pacientes con fibromialgia. ¿De qué modo este técnica les ayuda?

Este tratamiento se lleva aplicando en la clínica más de 20 años, si bien no obtuvo su aprobación final para el tratamiento en pacientes hasta el 2013, tras ensayos clínicos rigurosos que mostraban su eficacia. Los beneficios que se obtienen en la mayoría de los pacientes se traducen en menor dolor y fatiga, así como mejora el sueño y la concentración. Y lo más importarte, el efecto se mantiene durante muchos meses, incluso años.

3. En el estudio que han publicado recientemente, ¿en qué medida se reducían los dolores y los otros síntomas?

Tanto en el estudio publicado hace pocos meses como en los ensayos previos, se objetiva una reducción significativa del dolor en los pacientes, incluso la desaparición completa en algunos casos. Y no solo del dolor, sino también del cansancio, problemas para concentrase y los problemas para conciliar el sueño. Este último efecto, es muy importante para nosotros, ya que una teoría sobre la fibromialgia es que no consiguen alcanzar un sueño eficaz, porque el cerebro de estos pacientes «no descansa» nunca. Justo lo que consigue la estimulación magnética, es modificar esa frecuencia de alerta constante, por otra de reposo o calma.

4. ¿Cuántas sesiones se necesitan dar los pacientes?

Con cuatro a ocho es suficiente, habitualmente una vez por semana. La duración es de menos de media hora y es totalmente indolora. El único problema es que el efecto beneficioso, aunque prolongado, casi siempre es reversible, por lo que tras varios meses se debe aplicar alguna sesión recordatorio.

5. ¿Se pueden dar de por vida?

Llevamos pacientes en tratamiento durante muchos años, tal vez más de 20. Hay pacientes que aparecen por la consulta tres años después del tratamiento para aplicarse alguna sesión de recuerdo. Al tratarse de un tratamiento seguro e indoloro, y no haber mayores contraindicaciones, puede aplicarse en prácticamente cualquier paciente.

6. ¿Cómo intervienen las frecuencias en el funcionamiento cerebral?

Nuestra teoría de la fibromialgia es que produce ruido constante como una radio mal sintonizada. El ruido sería el dolor, la fatiga, los problemas de sueño, etc. Si logramos modificar la frecuencia de esa radio, resintonizándola, dejaría de hacer ruido. El cerebro modula constantemente sus frecuencias según lo que hagamos. No funciona igual cuando estamos dormidos que concentrados o cuando estamos cansados que cuando estamos disfrutando con unos amigos. Nuestra teoría es que los pacientes con fibromialgia han perdido la capacidad de modular las señales de su cerebro, y éste está en modo alerta constantemente. Nuestro tratamiento modifica esa respuesta, logrando que el cerebro pueda modificar su frecuencia, es decir, pasar del modo «alerta» al modo «tranquilo, no ocurre nada».

7. ¿Puede decirme a qué se debe la fibromialgia?

Creemos que es un proceso de encendido de los sistemas de defensa del organismo ante algo suficientemente grave, o al menos, el cerebro así lo entiende. Me explico: los sistemas que nos defienden ante una amenaza externa son el sistema inmune y neurológico, algún factor estresante suficientemente intenso o continuado, que a veces incluso al paciente le pasa desapercibido, es capaz de activar estos sistemas hasta el límite que no son capaces de desactivarse por sí solos, entrando en el modo «alerta continua». Para mí es una enfermedad neuroinmune por exceso de funcionamiento de estos sistemas.

8. ¿Cuál es el nivel de incidencia en España?

Se estima que afecta al 4% de la población; es decir, es una de las enfermedades más prevalentes. Y estos son sólo los que están diagnosticados. No disponemos de ninguna prueba realmente efectiva para identificar a los pacientes, lo que hace que se tarde varios años en diagnosticarlos.

9. ¿En un futuro la estimulación magnética transcraneal de baja intensidad podría reducir o evitar la depresión?

Se debería intentar en el futuro, de hecho, la estimulación magnética de alta intensidad ya se utiliza habitualmente para intentar tratar esta patología. No se ha realizado aún el estudio que así lo demuestre, pero ya hay varias investigaciones intentado modular las frecuencias cerebrales en la depresión.

10. ¿Para qué otras patologías estáis investigando su uso?

Se aplica ya en pacientes con fatiga crónica, enfermedad muy emparentada con la fibromialgia, y estamos comenzando a utilizarla en pacientes con Covid persistente, ya que se asemeja bastante a la fibromialgia o síndrome de fatiga crónica, pero es pronto para sacar resultados. Nos planteamos estudios en el futuro en otras patologías, como la cefalea crónica, insomnio crónico o síndrome de déficit de atención, pero no se puede decir que funcione en estas enfermedades hasta que no tengamos más estudios. La época de los medicamentos puede ser seguida por la de las técnicas de aplicación cerebral no invasivas. Porque como decía el doctor Severo Ochoa, somos física y química...