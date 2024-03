María José Campanario, preocupada por las malas compañías de su hija Julia

Según una persona muy cercana a María José Campanario y su marido Jesulín de Ubrique: "Los dos están muy preocupados por las malas compañías de su hija Julia. En el fondo, al torero le gustaría que se pareciera más a su hermana Andrea, que lleva una vida marcada por la discreción y la ausencia de escándalos".

Evidentemente, esa preocupación nos lleva al último "affaire" de Juls, que es como se la conoce en las redes sociales, Pietro Costanzia, detenido en Turín tras presuntamente agredir con un machete a una persona y en posesión de drogas.

María José le ha pedido a su hija más mediática que se olvide completamente de ese hombre, con el que se veía esporádicamente desde hace tiempo. Se sabe que Juls ha viajado en varias ocasiones a Italia para ver a Pietro, y que este ha hecho lo propio apareciendo por Madrid.

Carlo Costanzia y su hermano Pietro Redes sociales

Y si el matrimonio Janeiro Campanario se desespera por la actitud de su hija, Carlo Costanzia, padre de Pietro, su hermano Rocco y Carlo (nacido durante su matrimonio con Mar Flores), vive momentos durísimos por las actuaciones delictivas de los tres anteriores. Sus hijos le traen por el camino de la amargura, los dos primeros detenidos por intento de asesinato y complicidad, y el tercero con problemas derivados de un presunto caso de estafa.

Juls se une así a Alejandra Rubio en el terreno sentimental. La hija de Terelu Campos sale con Carlo, y la de Jesulin flirtea con Pietro. Dicen que a la mayor de las Campos no le hace la menor gracia el noviazgo que a día de hoy mantiene Alejandra, pero que no quiere inmiscuirse en la vida amorosa de su hija. Aún así, su preocupación parece extrema, y más después de ver publicados reportajes en los que se contempla a la pareja discutiendo en plena calle. El dilema es grande, Terelu calla pero no otorga. Quiere otro tipo de hombre para su niña.