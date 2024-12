María José Cantudo, anticuaria y musa gore

María José Cantudo ha pasado unos años difíciles en los que no quería salir de casa. Una depresión importante originada por demandas que interpuso por derecho al honor, difamaciones y calumnias que ganó en todas las instancias. Ese triunfo le sirvió para hacerse más fuerte y saber dónde estaban los amigos que los tiene y muy buenos. Si durante unos años permaneció invisible por decisión propia ahora la requieren para entregarle premios y homenajes. Uno de los últimos actos al que acudió fue precisamente organizado por la Peña Primera Plana formado por periodistas y gente del espectáculo. «Ha sido precioso porque el reconocimiento era por mi trayectoria profesional. Yo he sido actriz, cantante, productora de mis obras de teatro y musicales. He invertido mi dinero y he dado trabajo a mucha gente. A ver cuántos de mi gremio pueden decir lo mismo. Esa es la Cantudo y no la que algunos quieren ridiculizar como si no hubiera hecho nada. Soy miembro de Honor de la Unesco, formo parte del patronato del museo del Prado y ya echándome flores, soy experta en arte del siglo XVIII. Hasta los anticuarios me piden consejo».

María José Cantudo Tony Aliaga

La artista habla en tercera persona cuando se refiere a su faceta profesional. «Mira, yo estuve en una etapa muy fea con una tristeza inmensa y cuando remonté me lo dije a mi misma: «Mira, María José, tú has hecho muchas cosas en tu vida, pero ahora tu trabajo es cuidar a la Cantudo. Y en eso estoy instalada en mi casa de la Puerta del Sol con mis antigüedades y con una familia maravillosa. Doy gracias a mi Señor de los Señores (Cristo de Andújar) todos los días. Claro que me han ofrecido trabajo. Soy una primera figura del cine y del teatro español, pero ahora solo quiero cosas que sumen».

Y si el premio de la Peña Primera Plana le dio un subidón, el ser la reina del cine gore aún más. Los organizadores del Festival de Cine fantástico de Canarias, que se celebró en Tenerife, tuvieron a María José Cantudo como su estrella principal. Películas como «El espanto surge de la tumba de Carlos Aured», «Las alegres vampiras de Vogel» o «El asesino no está solo» se visionaron en el festival. «Estas películas se siguen viendo en festivales gore de todo el mundo. Me dicen que soy la reina del gore», cuenta. «Lo que más me gusto es lo amable y cariñosa que estaba la gente joven conmigo».